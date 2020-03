Capricornio – Jueves 26 de marzo de 2020: ve preparando condiciones para un cambio de escenario

La felicidad no depende siempre de las personas, sino más bien de la idea que nos hacemos de las circunstancias que nos rodean.

Si tienes una bonita relación no la estropees cuestionándola, disfrútala y vívela a plenitud porque la vida transcurre en estos momentos, hoy jueves, precisamente, no ayer ni mañana.

Amor Estos son días que requieren una mayor toma de conciencia de tu parte para que valores lo que te conviene y lo que te perjudica. Hoy jueves que como has visto impera la vibración del seis, que es la del amor, es el mejor momento para esa reflexión.

Salud Escucha los reclamos de tu cuerpo y procura siempre vivir en armonía con los mismos, cuando tengas sueño, duerme, cuando tengas hambre, come, no fuerces situaciones fuera de lo normal, de lo biológico.

Biorritmo astral de hoy Nivel de energía sexual este jueves: alta. Dinámica cósmica que debes aprovechar: una idea o sugerencia que te ayudará a tomar una mejor decisión. Tendencia peligrosa de hoy jueves en tu signo Capricornio: encerrarte en tus propias decisiones, no aceptar una crítica. ¿Qué debo evitar?: los comentarios lanzados al vuelo, hablar de una manera poco apropiada.

Frase del día: tu presente es tu realidad, el aquí, el ahora, si no vives intensamente cada día, no estarás viviendo.



Predicción de pareja para hoy jueves

La mejor relación de hoy: este jueves las cosas marcharán muy bien con signos de agua, especialmente Cáncer que es tu opuesto.

La relación más tensa: tiende a ser con Leo.

Tu compatibilidad actual: con agua y tierra es excelente, pero con fuego muy problemática, sobre todo con el signo Leo y Aries.

Si estás soltero o soltera: si no tienes pareja ni te preocupes porque en este período astral tendrás dónde escoger.