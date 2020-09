Capricornio - Jueves 24 de septiembre del 2020: te sentirás irritable de pronto, pero lo superas con rapidez

DINERO

Es fundamental sentir que tienes todo a tu favor, pues has seguido algunas reglas importantes que te ayudan a mantener en equilibrio tu economía. No frenes tu economía, solo porque otros opinen que no tienes la capacidad para ser administrado. No es necesario darle explicaciones a nadie sobre tu dinero, pues para ello has trabajado con firmeza haciendo que la fortuna te brille.