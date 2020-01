Capricornio – Jueves 2 de enero de 2020: tendrás muchos motivos para sentirte feliz

Salud

¿Problemas de salud? No te desalientes y trata de seguir un régimen adecuado. Así te recuperarás, pero no tomes medicinas por tu cuenta sin consultar el médico. Estás en un ciclo delicado, pero con cuidado no habrá problemas y tu signo suele ser muy saludable.



Trabajo

Si estás considerando cambiar de ocupación, aguarda un poco antes de hacerlo porque en estos momentos podrías estar obedeciendo impulsos debido a la acción de la Luna por el elemento fuego y colocándote en situaciones in apropiadas para tu vida laboral y tu desarrollo futuro. No actúes por arranques emocionales.