Capricornio – Jueves 14 de mayo de 2020: te sentirás motivado a efectuar varios cambios

Como resultado del efluvio de la Luna por tu telúrico signo notarás como tu vida amorosa transcurre de forma apacible, pero para mantener ese ritmo tranquilo no debes permitir interferencias ajenas. Sé muy prudente y no hables más de la cuenta.

Hay gentes enredadoras que se te acercan y causan situaciones embarazosas en tu vida sentimental. No escuchas chismes ni te dejes llevar por rumores. Guíate por el corazón y deja que sea él quien decida.

Salud Tu intuición y sensibilidad te permitirán conocer lo que debes hacer para mejorar tu salud aplicando los conocimientos que durante estos meses pasados has ido adquiriendo, pero recuerda, debes poner de tu parte, accionar tu voluntad.

Trabajo Si tu experiencia e intuición te indican que cierto jefe o compañero de trabajo recién llegado no es realmente lo que aparenta, entonces sé muy cuidadoso cuando compartas tus opiniones. Actúa con prudencia y tacto social en estos momentos.



Dinero y fortuna

Ha llegado tu hora para multiplicar tus recursos aprovechando la energía planetaria que te envuelve, pero ¡ojo! No todo es fácil. Habrá quienes se te acercarán para proponerte negocios que no sirven para nada, no caigas en la trampa.