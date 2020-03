Capricornio – Jueves 12 de marzo de 2020: se eliminan los obstáculos

Con tantos planetas directos en tu signo ejerciendo una gran fuerza astral dentro de tu vida es importante que no pospongas los asuntos urgentes que has estado dejando para última hora.

No olvides que en las relaciones sentimentales hay que regar, atender, cuidar y cultivar pues de lo contrario corren peligro de marchitarse.

Amor ¡Anímate, capricorniano! Los efluvios planetarios que te están rodeando influyen de manera positiva en tu horóscopo y te permiten obtener resultados felices frente a esa persona esquiva que parecía no querer estar junto a ti. Este mes del equinoccio será también una primavera de tu corazón.

Salud La influencia lunar en un signo compatible contigo te ayuda a entender mejor las circunstancias que ahora te están envolviendo en medio de rumores y desinformaciones asociadas con la epidemia del corona virus. No te dejes llevar por comentarios de personas alarmistas.

No obstante, recuerda que si no te organizas bien puedes tener problemas futuros a partir de la próxima semana laboral. Felizmente, en ese caso, no hay por qué preocuparse ya que tú sabes organizarte mejor que nadie.