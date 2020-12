Capricornio - Miércoles 9 de diciembre del 2020: serás ejemplo para los que te rodean

Capricornio, comandas una familia, un grupo o una serie de personas que te seguirían fielmente para que todo lo que emprendes, sé un ejemplo para todos ellos. Podrías estar o no consciente de ello, pero al final del día, los reconocimientos y agradecimientos, serían motivadores para no caer en ninguna pena nuevamente. Podría ser la conjunción entre el Sol y Mercurio, lo que te haría dudar de pronto en lo que haces bien.

Quizá algunas secuelas de actos del pasado, te mantengan en alerta y te impidan sentir que todo tendría mejoría para ti. Ahora que sabes que no es de ese modo, empéñate en mejorar todo lo que consideres en desequilibrio, para ello tendrías a la Luna menguante, en forma de amuleto para tu bienestar.

AMOR Por fortuna cualquier incidente que hayas tenido hasta ahora, en términos de amor y lealtad, no habría hecho mella para que dejes de ser astuto y elijas mejor a las personas. Es muy claro que te ha costado trabajo pero no por ello sería imposible, con la Luna menguante, disiparías esas dudas.

SALUD El escuchar música, sería también fundamental para que puedas canalizar todo el estrés, que de pronto la vida te tiene frente a ti. Habrían sido momentos complicados, pero no por eso te habrías vencido, tu salud se iría recuperando paulatinamente.



TRABAJO

No es necesario que sufras, tu elegiste el trabajo en el que te encuentras, posiblemente en el transcurso de la semana tendrías una pequeña ventana abierta para cambiar lo que ya no te gusta. No te va a llegar sentado, podrías accionar para que tu energía tenga la certeza de que crecerías laboralmente. Libra te rodearía para que tengas ese asunto a tu favor.