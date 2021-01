Capricornio - Lunes 4 de enero del 2021: tendrías en tus manos ases bajo la manga para prosperar

Capricornio, definitivamente eres un ser muy perspicaz, con altas probabilidades de ver, como el mundo se encuentra a tus pies, no dudarías por nada el sentir que podrías conquistar el mundo. Para ello es como la conjunción entre Urano y Marte, simplemente te llenaría de mejoría por donde quiera que lo veas.

De tu autoría saldrían pensamientos que revolucionarían tu vida y la de otros cercanos a ti. Es un buen día, lleno de mucha energía positiva. Por ello es que no dudarías un segundo en hacerle caso a la buena vibración de la Luna menguante, que ahora, para no errarle, te llena de buenos bríos.

DINERO Y FORTUNA

Trascendería tu forma de pensar, pues has hecho lo correcto para generar el dinero que en muchos años no habrías logrado. Considerarías una estrategia certera, aquella que te hiciera ver, como todo se encuentra a tus pies. Por ello, no dejes que la vida sea negativa. Tendrías al número uno de tu lado, que sería próspero y bueno.