Capricornio - Lunes 11 de enero del 2021: un buen día para cambiar de energía

Es un buen momento para ver que todo aquello que no habrías podido realizar, por fin encuentre la plenitud, podrías obtener mucho de lo que has hecho con buenas vibraciones y por ello es que tienes mucho por hacer con la Luna menguante.

Pronóstico del día : obtendrías buenos resultados en un proyecto que emprendes, posiblemente tendrías que dejar que el trígono entre Urano y Marte, saquen la mejor parte de ti, no olvides la importancia de ver cómo paulatinamente todo tiene un mejor sentido en cualquier aspecto en general.

SALUD

Podrías cambiar algunas cosas que has hecho por tu bienestar, pero que no te habrían funcionado del todo, por ejemplo, ser una persona que tenga mucha más claridad sobre lo que quiere emprender y en ese sentido verías que no tendrías que afectar tu salud de ninguna manera.