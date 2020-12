Capricornio - Martes 8 de diciembre del 2020: reaparece una persona que te llevaría al éxito

Capricornio posiblemente durante un tiempo te mantuviste desanimado, no habría el modo ni la manera de que percibieras que es diferente, ahora, comienza a cambiar con paso firme, pues una persona exitosa regresa a tu vida, ofreciéndote opciones que te cambien la energía de un momento a otro.

Pronóstico del día : algunas cosas podrían haberse mantenido de cabeza y no por eso sería complicado ver que tus planes se cumplan como es debido. Ahora seguirías adelante con buenas ideas, posiblemente porque entenderías que ninguna energía negativa es capaz de hacer que abandones tu confianza. El tránsito de Virgo a Libra, te mantendría en buena forma.

AMOR El trígono entre la Luna y Júpiter haría que sientas amor, confianza, respeto y buenas energías en ti, sin motivo aparente, a veces el amor aparece así, solo, sin necesidad de estar al pendiente de algo en particular. Por ello es que la felicidad y la alegría, te daría la fortaleza para sentirte mucho más noble que antes.

TRABAJO

Tu trabajo sería más valorado que antes, por eso es que tendrías que retroceder por un momento, para darte cuenta de si lo que tienes, es lo mejor para ti o no. Que no te sean fáciles las cosas no quiere decir que sean imposibles. Ahora que tengas más claras las cosas, te harías más consciente de lo que quieres laboralmente. Con el tránsito de los signos, tendrías la valentía para ser mucho más claro con lo que quieres.