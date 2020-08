Capricornio - Domingo 23 de agosto de 2020: encuentras una nueva oportunidad para hacer crecer tu dinero

Eres una persona que siempre has estado al tanto de todo, pero sobre todo de tu crecimiento laboral, tienes las habilidades para hacerlo sin importar a lo que te dediques, por eso hoy, es un muy buen día para que encuentres una nueva oportunidad de crecimiento.

AMOR No te sientas en desventaja, en la medida de lo posible todo vendrá positivo para ti en cuestiones de amor, la desventaja se refiere que quizá algo no hiciste correctamente y te lo reclamen directamente, pero saldrás de ese proceso victorioso.

DINERO Es un día excelente para la fortuna sin lugar a dudas para un signo como el tuyo, así es que aplaude cada paso que estés dando porque seguramente entras en prosperidad, si recibes críticas, no las vas a tomar en cuenta, precisamente porque tú sabes lo que te ha costado tener los logros que hoy tienes.