Capricornio – Domingo 2 de agosto de 2020: terminan las dudas, sabes lo que quieres

Amor Estás en un ciclo importante en el que piensas ponerle punto final a una relación que no te conviene. No te precipites aún a tomar una decisión definitiva hasta que lo hayas madurado mejor, algo que será posible esta primera quincena de agosto a partir de mañana lunes.

Trabajo

No te enojes ni alteres si un trabajo no se desenvuelve como esperas o si no te dan lo que pediste. Cada cosa tiene su tiempo y en estos momentos lo mejor para ti es cumplir de manera adecuada con tu empleo actual y no desanimarte por nada.