Capricornio - Domingo 16 de agosto de 2020: adquieres nueva información relevante para cambiar tu vida

Probablemente aplicará mucho más para las personas que se encuentran en constante renovación y aprendizaje académico, pero con toda honestidad no es exclusivo de aquellos intelectuales, el conocimiento se encuentra en cada paso que das, por ello es un día propio para crecer.

Pronóstico del día : leer es una de las actividades fundamentales sobre las que probablemente te sentirás en compatibilidad, la carta regente indica que te sientes con la fortaleza para no dejar de aprender a pesar de que tu vida adulta parezca que no sea necesario.

AMOR Hoy te conviertes en un protector, héroe o personaje importante para tu pareja y un amigo, te ha tocado vivir diferentes experiencias sobre las cuales no siempre comprendes por qué a ti, pero definitivamente con el paso de los días vas comprendiendo de a poco, estudias no solo para crecer, sino para dejar de ignorar, lo que está alrededor o a otros.

SALUD Con toda claridad hoy sanarás algo que se encuentra asociado a todo tu lado derecho del cuerpo, quiere decir que tienes cargas económicas bastante pesadas, debajo de tu axila se encuentra un dolor poco común, no es nada delicado, quizá imperceptible, pero con seguridad si te atiendes con un especialista en breve sanará. Deja de ingerir grasas saturadas provenientes principalmente de alimentos fritos.

TRABAJO Compartirás un espacio, negocio, idea o algo similar con una persona en el trabajo que no es precisamente un ejemplo a seguir, afortunadamente lo que tú hagas no será tomado en cuenta con lo que la otra persona deje de hacer.

Predicción de Pareja para hoy domingo Si te encuentras en pareja : estás en el mejor momento de sentir que tomas las riendas de un asunto entre tu pareja y tú, que no tenía ni pies ni cabeza, es decir, que podría estar asociado a su economía, te das cuenta que por más que quieras ser un ejemplo, no todos aprenden como tú, pero recordarás lo que te llevó a enamorarte y aumentará la seguridad en ambos.