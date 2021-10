Sebastian Poza, hijo de Mayrín Villanueva sorprende con cambio de look

Luego de ver el resultado final, el hijo de la actriz también conocida como ‘Silvita’ en ‘Vecinos’, se mostró satisfecho y muy entusiasmado por saber la opinión de sus fieles seguidores. Dicho cambio consistió en dejar atrás su larga melena, para tener un look más fresco y divertido. “Amigos, ya salí, ya tengo el pelo cortado, ¿qué opinan? Ya me hacía falta un cambio de look, me siento raro, tengo frío. ¿Qué opinan, les gusta este nuevo corte?”, comentó.