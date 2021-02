De esta emotiva manera Bárbara Torres recordó a su fallecido padre

Con una larga trayectoria como actriz y comediante en televisión, la actriz argentina Bárbara Torres ha logrado mantener su vida personal alejada de los reflectores; sin embargo, hace uno días, decidió abrir su corazón y compartir algunos detalles de la relación que tenía con su fallecido padre, a quien recordó por su cumpleaños.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la protagonista de la serie ‘Lorenza, bebé a bordo’, se dejó llevar por la nostalgia y compartir con sus más de 200 mil seguidores, la gran huella que dejó su amado padre, quien hace unos días cumpliría años.

“ Hoy, este hombre hermoso, cumpliría años. Y digo ‘cumpliría’ porque ya no está físicamente en este mundo. Yo no soy mucho de contar mis cosas, pero tenía ganas de que sepan porque soy como soy. Por este ‘caballero’ he sacado mi risa, mi forma de ser con las personas, el amor con el que hago las cosas. Él fue el que un día me dijo que, si quería ser actriz, lo fuera y que apoyaba lo que yo quería para mi vida, siempre y cuando fuera leal a mis sentimientos”, expresó.

Con los sentimientos a flor de piel, la actriz también conocida como ‘Excelsa’, compartió algunas de las grandes enseñanzas que le dio su padre antes de partir. “ Él me enseño que no se toca jamás ni un centavo que no sea mío. El me enseñó a “hablar” con los animales. Como hay que tomar un libro para leer. Como se sabe si estoy tomando un buen vino y cuál se usa para cada comida (le encantaba cocinar) Le encantaba sentarse a escucharme estudiar las escalas en el piano mientras él leía y se reía porque se me confundían los dedos”, continúo.

En la publicación se puede apreciar la gran conexión y parecido físico que existía entre padre e hija con tres fotografías. En la primera, ambos parecen muy divertidos mirando hacia una misma dirección. En la segunda, los dos lucen una sonrisa de orea a oreja. Por último, en la tercera imagen, sólo aparece su padre de perfil, en ésta se puede observar a detalle su nariz, la cual es idéntica a la de la actriz.

Por otro lado, recordó parte de sus inicios en el medio artístico y sus pasatiempos favoritos junto a él. “ Cuando empecé a actuar, iba todos los fines de semana a verme y se ponía traje y corbata (decía que al teatro se va elegante). Él fue el que me enseñó a manejar, pero primero me enseñó a cambiar la llanta por si algo me pasaba. Con el veía la Formula 1 los domingos porque nos encantaba. Con él nos escapábamos al cine los sábados por la tarde y como yo no podía leer tan rápido, me leía todos los subtítulos en voz bajita para no molestar a las otras personas (así fue en La Guerra de las Galaxias) Él me enseño todo eso y podría tener una lista de miles de cosas más.”

Su amado padre a quien le decían de cariño ‘Coco’, no sólo dejó una gran huella en la vida de la actriz tras su partida, también lo hizo en la vida de su madre, hermana y amigos, quienes lo querían y apreciaban por el gran ser humano que era.

“ No se imaginan el excelente papá que fue y lo enamorado que estaba de mi mamá hasta el último día de su vida. Escribo esto, y es imposible que no se me salgan unas lágrimas. Lo extraño, pero sé que cumplió su tarea en este mundo y esa fue DEJAR UNA HUELLA. Se la dejo a mi hermana y a mí. A mis primos. Y a muchísimos amigos que siempre lo quisieron con todo su corazón. El día de su velatorio, aparecieron muchísimas personas que no conocíamos para contarnos a mi mamá, a mi hermana y a mí, todo lo que “Coco” (así le decían) los había ayudado sin ningún interés, solo por poder ayudarlos Así era... ¡Mi nariz...si! ¡Es como la de él! Y por eso me encanta. ¡Te amo Pa!”, concluyó la comediante entre lágrimas.

Actualmente Bárbara Torres continúa promocionando la segunda temporada de 'Lorenza, bebé a bordo'. No te pierdas sus actuaciones todos los martes a las 10P/9C por Galavisión.