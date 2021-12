Zendaya compartió su rutina de 'skincare' para tener una piel sana: es fácil de seguir

En las diferentes alfombras roja Zendaya luce grandes diseños de marcas de lujo, pero algo que llama la atención entre sus seguidores y la audiencia en general es la piel tan cuidada que tiene.

A través de entrevistas y videos, la famosa de 25 años ha revelado algunos tips para mantener un cutis bien cuidado, a diferencia de otras celebridades, la rutina de Zendaya es más fácil de lo que parece.

Te presentamos el paso a paso de la actriz de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Zendaya comienza su día con estos productos

La actriz inicia su rutina de 'skincare’ con un limpiador de Lancôme el cual deja la piel suave y limpia. Posteriormente aplica un poco de tónico facial para piel mixta, con esto iguala el ph en la cara y así evita que brillo se acumule durante el día. No puede faltar el hidratante y protector solar de SPF 50. Como toque final aplica bálsamo labial para darle vida a su boca.

La rutina de noche que realiza Zendaya

Durante una conversación con 'Vogue México’, Zendaya nunca se va a dormir sin desmaquillarse, el quitarse cualquier residuo de rímel o base es imprescindible en la rutina. Un vez que tiene limpia la cara se coloca agua micelar para eliminar cualquier producto que haya quedado en su rostro.

El siguiente paso es ponerse una crema hidratante para equilibrar la textura de la piel y llenarla de nutrientes, así regenera las células. Como toque final aplica hidratante y crema para contorno de ojos para disminuir las bolsas u ojeras, así cuando se levante, tendrá una mirada más fresca y cero cansada.

Los tips de Zendaya antes de maquillarse

Mantener su piel limpia se debe a una rutina de cuidado facial, en el día día Zendaya no suele utilizar mucho maquillaje, prefiere el estilo natural, así lo confesó en la revista 'Elle’.

“Estoy muy orgullosa de mi piel y mi cara, no tengo ningún problema en no utilizar maquillaje. No lo uso porque siento que necesito cubrirme o porque no me siento segura. Yo uso maquillaje porque es divertido, es como pintarme la cara”.



Estos son los trucos que realiza cuando va a un evento o premiación. Su maquillista Sheika Dailey, reveló que antes de aplicar base, prepara su piel con un suero facial de la marca Lancôme, misma de la que es embajadora desde 2019. En un video publicado por la empresa, se aprecia cómo lo coloca en movimientos circulares y hacia arriba.

Otros tips de belleza que compartió Zendaya

En una conversación que tuvo con 'British Vogue’, la celebridad expresó que tiene una rutina de ‘skincare’, pero al mismo tiempo suele probar nuevos productos que son compatibles con su tipo de piel.

“Creo que es bueno cambiar el cuidado de la piel para que no se acostumbre demasiado. Mis productos siempre parecen más efectivos después de que los dejo por un tiempo y vuelvo”.



Aún así, eso no significa que su piel siempre juegue de su lado, al igual que todo el mundo, puede tener acné.

“Mis brotes hormonales aparecen cada mes de forma indeseada, justo cuando creo que tengo la piel cuidada, se me pone de gallina”.



¿Cuál es el secreto para lucir impecable es sus 'selfies'? De acuerdo con una la revista ‘InStyle’, el truco está “en el sol, colócate delante y deja que los rayos iluminen tu cara. Eso y tener la piel hidratada harán la diferencia", comentó.

No obstante, otro de los trucos infalibles para conseguir una piel de porcelana, es realizarse faciales antes de ir a la cama. Le gusta “disfrutar de su rutina” y a veces la complementa con masajes que dejan un cutis impecable.