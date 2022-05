La pistola de Yuri, su intento de suicidio y el bullying que sufre por ser cristiana: así fue su entrevista en Algo Personal con Jorge Ramos

Yuridia Valenzuela Canseco, mejor conocida como Yuri, se coronó como la ‘Madonna mexicana’ y durante largo tiempo cautivó a miles de fans con su voz. Gracias a su talento, disfrutó de un gran estrellato: desde ser la primera mexicana en presentarse en Viña del Mar y ser la reina del festival, hasta convertirse en la primera cantante originaria de México en ganar un disco de oro en Europa.

No obstante, su infancia, alcanzar la fama y mantenerse en el mundo del espectáculo también estuvieron ensombrecidos por experiencias muy difíciles, las cuales detalló en una sincera entrevista en ‘Algo personal con Jorge Ramos’.

¿Yuri le apuntó a sus papás con una pistola cuando era niña o es un mito?

Durante su infancia en Veracruz, estado mexicano en donde nació en 1964, la cantante fue testigo de múltiples peleas entre sus padres, Carlos Humberto Valenzuela y Dulce Canseco.

En una de esas discusiones, cuando tenía sólo seis o siete años, se aventuró a ponerle fin a la pelea a punta de pistola.

“Cuando yo era chiquita, yo tendría como seis, siete años, mis papás peleaban mucho. Entonces, yo sabía dónde guardaba mi papá una pistola que le habían prestado y la agarré.

Era una pistola automática, pudo haber pasado una desgracia. Yo recuerdo que llegué a la cocina donde ellos estaban peleando… y les dije ‘Por favor, ya no peleen. No me gusta verlos pelear”.



Las discusiones de sus papás tuvieron un fuerte impacto en ella, pero logró sanarlo una vez que encontró a Dios, así lo reveló en 'Algo personal con Jorge Ramos':

“Esa fue una de las cosas que cuando yo se me acerqué a Dios traté de sanar con ellos. No es bueno que los hijos vean pelear a los papás. Es un trauma”.

La mamá de Yuri tuvo que robar comida: su difícil llegada a la Ciudad de México

El sueño de ser cantante trastocó la vida de la intérprete. En un inicio, afectó su futuro académico, la relación de sus padres y la economía familiar.

Yuri sólo estudió hasta sexto de primaria porque su mamá consideró que no era buena para la escuela y era mejor que se dedicara a la música, pero su papá no estaba de acuerdo.

“Para que yo cantara, tenían ranchos, granjas, vendieron todo. Nos fuimos a México. Mi papá no quería que nos fuéramos a México, mi mamá y yo. No le gustaba la ‘artisteada’".



Una vez que estuvieron en la capital mexicana ella y su mamá se enfrentaron a varias carencias, debido a que su padre no les mandaba dinero: desde dormir “espalda con espalda” en una “camita”, hasta no tener suficientes alimentos para comer tres veces al día.

“La vimos dura… Comíamos una vez al día. Mi mamá iba a los superes (supermercados) a robar. Se metía los filetes de carne aquí (señala el escote)…

“En un programa de televisión me desmayé porque tenía anemia, porque no comíamos tres comidas. Si la pasamos difícil. Dos años estuvimos pasándola bastante difícil".

Además, a la larga, buscar una carrera en el mundo artístico fue un factor que afectó la relación de sus padres: “Mis padres se separaron un poco por la ‘artisteada’”, comentó en 'Algo personal con Jorge Ramos', programa que puedes ver gratis descargando la app de ViX.

Yuri escapó de su casa a los 21 años y su huida casi mata a su papá

Tras varios años de trabajar en la farándula, la cantante tomó la decisión de escaparse de su casa.

“Huyo de mi casa porque mi mamá no quería que yo me casara con mi primer esposo, con Fernando. Me escapo en unos Premios de TVyNovelas”.



De acuerdo con lo que relató Yuri en 'Algo personal con Jorge Ramos', compartió sus planes con Luis Miguel, quien quedó sorprendido e incluso la cuestionó.

“Estábamos ensayando y le dije ‘Esta noche, me escapo de mi casa”. (Me dijo) ‘¿Cómo? No es necesario. Y le dije ‘No, sí es necesario’”.



Convencida de su decisión, le dio una carta a un periodista para que se la entregara a su hermana y de esta forma su familia se enterara de que esa noche ya no regresaría a su casa.

“Mi mamá se volvió loca. A mi padre le subió la azúcar, era diabético, casi se muere. Es algo que me arrepiento mucho porque yo siempre fui muy buena hija. Fui la hija más amada, la hija más obediente”.



La cantante reflexionó sobre este episodio de su vida y explicó por qué se arrepiente.

“Mi mamá no me daba esa libertad y desgraciadamente tomé esa decisión que creo que no fue muy buena, ni para ellos, ni para mí. Los hice sufrir mucho, sufrí yo mucho porque estuve muchos meses huida y escondida… La familia se desbarató".

El intento de suicidio de Yuri: ¿por qué quería quitarse la vida?

La también actriz disfrutó durante largo tiempo de la fama, la cual le otorgó de lujos, libertad y múltiples relaciones íntimas.

“Me liberé. Dije ‘Me libero, me vale, hago lo quiero, me meto con quien quiero. Nunca me metí droga… Pero lo mío, lo mío, como buena jarocha, me gustaban los hombres. Me gustaba el sexo, no fui ninfómana, pero yo creo que si Dios no hubiera llegado a mi vida, me voy para allá”.



A pesar de tener éxito y fortuna, la cantante se sentía sola.

“Yo tenía todo. Dinero, siete autos, tantas casas, viajaba en jet privado, tenía mi yate. Todo. Ganaba demasiado bien. Pero bueno, aquí está la realidad, llegas a tu habitación y sola”.

Ese sentimiento de soledad fue un factor que la orilló a intentar quitarse la vida cuando tenía 30 años. Esta desgarradora historia la contó en ‘Algo personal con Jorge Ramos’:

“Me quise suicidar, porque me sentía sola, porque tenía depresiones, porque me tomaba muchas pastillas: para comer, para no comer, para adelgazar, para no adelgazar. No me metía para drogarme, no”.

Una voz, que no sabe si fue interna o externa, la invitaba a terminar con su vida y saltar desde un balcón.

“Escuché una voz: 'no tienes a nadie, estás sola, estás muy bonita, tienes a todos a tus pies, pero ve, estás sola. No te llevas con tus papás, pasas navidades borracha, esa no es vida'".

Dijo: ‘tírate, y hazte más para atrás'. Era un balcón. 'Tírate, entre más para atrás, más rápido vas a morir'".



Conoce más sobre intento de suicidio de Yuri descargando la app de ViX, en donde encontrarás el episodio completo de ‘Algo personal con Jorge Ramos’, así como miles de horas de entretenimiento gratis y en tu idioma.

Dios salvó a Yuri: su encuentro religioso evitó que saltara de un balcón

Así como oyó una voz que la alentó a quitarse la vida, la cantante también escuchó a alguien que la detuvo mientras corría hacia el balcón.

“Agarré fuerzas y cuando iba yo (corriendo), eran segundos, escucho otra voz que me dice ‘No lo hagas, porque si tú lo haces, no vas a tener paz y no vas a venir conmigo'. Automáticamente, supe que era Dios”.

Este encuentro con Dios fue un parteaguas en su vida, ya que desde ese momento inició su camino en el cristianismo.

“Caí de rodillas y pedí perdón… Ahí le pedí perdón a Dios y lo reté. Lo reté y le dije “Si tu existes, como dicen que existes, sálvame”.

El cristianismo le dio paz a Yuri: así fue su conversión

Después de ser detenida por Dios en su intento de suicidio, la celebridad entregó su vida a la religión. Un tío pastor y su familia, quienes estuvieron orando durante 10 años por ella y sus papás, la ayudaron a crecer en la fe.

Su conversión al cristianismo la mantuvo cinco años alejada del mundo del espectáculo, una industria a la que realmente no quería volver.

“Yo no quería regresar al mundo secular, al mundo artístico. Yo estaba muy bien yendo a las iglesias, cantando. No ganaba lo que ganaba acá en este lado, pero yo era muy feliz… pero hubo un momento en que sentí que mi trabajo como cristiana y como artista tenía que estar de este lado (del mundo artístico)”.

Yuri ha sufrido bullying por ser cristiana: mostró el dolor que eso le causa

El cristianismo es una parte muy importante en la vida de la cantante; de hecho, ella y su esposo son pastores en una iglesia. No obstante, su religión también la ha hecho blanco de bullying. Por ello, con lágrimas en los ojos, pidió a la gente que no la criticaran por su fe.

“A veces yo le pido al público que no juzgue cuando los artistas nos acercamos a Dios. Entiendo a Farruko y sé que mucha gente estamos contentos de que haya conocido de Dios y hay otro sector de público que se burla. Nos juzgan, nos señalan”.

Yuri aceptó que su religión ha cambiado su forma de pensar. Por ejemplo, antes sí se consideraba feminista, pero hoy en día no.

“No soy feminista. Creo que tanto el hombre como la mujer tenemos un lugar que Dios nos dio”.



En este sentido, la cantante ahondó en uno de los temas con los que no está de acuerdo con las feministas: el aborto.

“Yo no estoy de acuerdo que porque ser feminista, tú destruyas una vida, porque no mejor cierras las piernas. A mi punto de vista, obvio, cerremos las piernas”.



Sus opiniones sobre este tipo de temas le han causado problemas y múltiples señalamientos en redes sociales, pero aseguró que en ningún momento ha buscado causar daño con sus palabras.

“Yo nunca hablo para destruir, porque no vengo a destruir… Si en algún momento mis palabras ofenden a los demás, discúlpenme. En ningún momento lo quiero hacer, porque soy una mujer que ama a Dios, pero soy muy segura.”

El regreso de Yuri a los escenarios y su acercamiento con la Mara Salvatrucha

Según expresó la intérprete de 'Maldita primavera', la llamada de una profeta fue la señal que necesitaba para convencerse de volver al mundo artístico. Sin embargo, su regreso no fue fácil.

“Al principio fue fuerte, porque yo tuve que volver a tocar puertas. Aquella Yuri Madonna no existía. Se acabó. Porque la gente del mundo secular, del mundo artístico, sobre todo las compañías disqueras no me querían y tuve que comenzar de cero”.

La cantante recordó, en algunos momentos con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, uno de los primeros conciertos que dio cuando regresó al mundo del espectáculo, en un pueblito de Tabasco.

“(Me dijeron) Tienes que ir de Villahermosa, Tabasco a ese pueblo, está como a dos horas. Y está la Salvatrucha. No te vayas a bajar. No tomes refresco, no tomes agua, porque no puedes bajarte a hacer pipí, porque ahí está la Salvatrucha’”



Conoce cómo fue la travesía de Yuri hasta ese pueblito de Tabasco y qué pasó con la Mara Salvatrucha en su entrevista en ‘Algo personal con Jorge Ramos’ descargando la app de ViX, en donde también encontrarás miles de horas de entretenimiento, totalmente gratis y en español.

‘Algo personal con Jorge Ramos’: el programa de entrevistas exclusivo de ViX



Yuri es parte de las celebridades que se han sincerado sobre su vida en ‘Algo Personal con Jorge Ramos’, el show de entrevistas exclusivo de ViX, en donde ya hemos conocido las historias de Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, Sebastián Yatra e Isabel Allende.

Descarga la aplicación de ViX para mirar completas las entrevistas de estos famosos. Además, podrás disfrutar de más de 100 canales, totalmente gratis y en español, con gran diversidad de contenido como películas, series, telenovelas, deportes y más.