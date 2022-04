Los mejores momentos de la entrevista de Eugenio Derbez en 'Algo personal con Jorge Ramos'

Durante más de cuatro décadas, Jorge Ramos se ha caracterizado por su labor como periodista en noticieros. Este mismo rigor y ética periodística lo acompaña en su nuevo proyecto ‘Algo personal con Jorge Ramos’. Sus primeros invitados son Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo.

La entrevista de Eugenio Derbez en ‘Algo personal con Jorge Ramos’

Hace una década, el comediante gozaba de un gran éxito en México. Sus producciones como ‘XHDRBZ’ y ‘Derbez en cuando’ se coronaban como las más vistas en el país.

Más allá de tener los mejores ratings con sus programas de comedia, Eugenio quería continuar creciendo en la industria y hacer cine, pero este sueño parecía imposible de alcanzar en México.

“El medio artístico no perdona que vengas de un mundo de la comedia, de un mundo comercial. Te puedo confesar que yo estoy en Estados Unidos porque de alguna manera sentí que en México ya había llegado a un límite”.



Las dificultades para construir una carrera actoral en Hollywood (“las grandes ligas”, como él lo llama), su faceta y errores como padre, su relación con Alessandra Rosaldo y más desafíos y logros que ha experimentado Derbez en su vida forman parte de la exclusiva entrevista que el actor concedió al programa ‘Algo personal con Jorge Ramos’.

Te presentamos los momentos más impactantes de esta charla.

Eugenio Derbez no domina el inglés, pero tiene algunos trucos para comunicarse

En los Premios Oscar de 2022, el actor gozó del triunfo de ‘CODA’ como Mejor Película, en la cual da vida al maestro de coro Bernardo Villalobos. Este logro es uno de los más grandes que ha tenido en su carrera actoral en Hollywood, la cual inició a sus 52 años de edad y ha estado rodeada de varios desafíos, como hablar y entender el inglés.

“Cuando llegué a este país (EEUU), tomaba cada semana mis clases de pronunciación. Son bien importantes porque te dan secretitos”.



Si bien Derbez ha tomado clases y ha puesto un gran esfuerzo para hablar y entender el idioma, la realidad es que ha sido bastante complicado. Acompañado de Alessandra Rosaldo, quien se sumó a la entrevista en la intimidad de su hogar, confesó que aún no domina del todo el inglés.

“Yo me levanto todos los días y digo ‘híjole, me toca la junta con los ejecutivos, no sé ni que voy a decir. Empiezo a practicar mi texto en inglés. Y digo ‘¿cómo se dice esta palabra?’… es horrible”.

También explicó un divertido truco que tiene cuando habla en inglés con personas importantes en eventos: se come un bocadillo, para que eso le dé tiempo de procesar lo que le dijeron y pensar en una respuesta.

Esta revelación provocó la risa de Alessandra, quien también contó para 'Algo personal con Jorge Ramos' una anécdota sobre las dificultades de su esposo con el inglés.

“(Alessandra) me dice, ‘¿cómo mi amor? Los 15 minutos que acabamos de hablar y carcajearnos, ¿no entendiste nada? Entonces, uno se pregunta, ¿cómo demonios llegamos aquí?”.

Así es Eugenio Derbez detrás de cámaras: su personalidad no es como pensamos

Durante una caminata por la playa de Santa Mónica, California, el protagonista de 'La familia P.Luche' le contó a Jorge Ramos cómo lo perciben en los sets de rodaje de Hollywood.

“Me han dicho continuamente cuando estoy filmando una película: ‘Oye, que linda actitud tienes, llevamos ocho horas trabajando, ya casi terminamos y tú sigues sonriendo’”.



Sin embargo, eso no quiere decir que el también productor sea 'el alma de la fiesta'. Durante la charla íntima en su hogar, la pareja de famosos coincidió en que Derbez dejó de ser el “bufoncito de las fiestas”.

“Soy el hombre más aburrido que te puedas imaginar”.



La cantante aportó más detalles del comportamiento de su esposo en eventos sociales.

“Es introvertido, callado. Está en una esquina, así observando. Todo mundo cree: ‘llegó Eugenio, ahora si nos vamos a morir de risa’. Cero.”

Eugenio Derbez siente que le debe algo a sus hijos: su faceta como padre

Durante la entrevista, el periodista sorprendió al actor con videos de sus hijas Aislinn y Aitana. “Son para hacerte llorar”, le advirtió el conductor de 'Algo personal con Jorge Ramos'.

Con lágrimas en los ojos y sintiendo el abrazo de su pareja, Eugenio disfrutó de estas muestras de cariño de sus hijas.

“Quiero agradecerte por todo lo que significas en mi vida. Por ser ese amigo, ese mejor amigo que he tenido desde que era niña y que me ha salvado de muchas cosas”, expresó Aislinn en una parte del clip.



(El video completo de Aislinn y el mensaje de Aitana los puedes ver en 'Algo personal con Jorge Ramos en exclusiva en ViX).



Las declaraciones de amor de su primogénita y su hija menor llevaron al actor de 'CODA' a reflexionar sobre su evolución como padre.

“Con mis hijos, cuando nacieron, estaba muy joven y siento que no les di y les quedé a deber. Ahora que nació Aitana, me doy cuenta de cuántos errores cometí”.



Además, detalló varias de las acciones de las que se arrepiente durante sus primeros años en la paternidad, así como de las cosas que ha aprendido y lo ayudan a ser un mejor padre.

“Con mis pobres hijos, no fui el papá que ahora soy”.

Eugenio Derbez sigue sin saber cómo logró conquistar Hollywood

La pareja de celebridades aseguró que ambos siguen preguntándose constantemente “¿Cómo diablos llegamos aquí?”.

“¿Cómo pasamos de Ludovico Peluche a ‘CODA’? No sé”, declaró Eugenio.



Aunque el histrión detalló varios de los momentos en su vida que marcaron un parteaguas en su carrera profesional, como el inesperado éxito que tuvo su película ‘No se aceptan devoluciones’, su esposa aseveró que aún no saben realmente cómo lograron llegar hasta donde están.

“Nos lo seguimos preguntando. No damos por hecho todo lo hermoso que tenemos y que hemos logrado como matrimonio y todo lo que él ha logrado en su carrera. Nos sigue sorprendiendo”.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo son una pareja imperfecta: revelaron detalles de su matrimonio

Las celebridades mexicanas llevan casi 16 años compartiendo su vida, de los cuales casi 10 han sido en matrimonio (se casaron el 7 de julio de 2012). En este tiempo han sorteado diversos obstáculos.

“En comparación con como nos ve la gente desde afuera, que piensa que somos la pareja perfecta, somos una pareja muy imperfecta”.



En 'Algo personal con Jorge Ramos', los esposos hablaron un poco sobre cómo afrontan las peleas que tienen en pareja y cómo llevan sus carreras profesionales a la par de su matrimonio.

“Yo he elegido, en varios momentos de los casi 16 años que llevamos ya juntos, nuestra relación por encima de mi carrera”, declaró Rosaldo.



La cantante de ‘Sentidos Opuestos’ y Derbez ahondaron un poco más sobre cómo ha sido el regreso de Alessandra a los escenarios y la forma en la que Aitana reaccionó al ver a su mamá cantando rodeada de más de 25 mil personas.

‘Algo personal con Jorge Ramos’: el programa de entrevistas que llega a ViX

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo son los primeros artistas que compartieron sus experiencias profesionales y personales con Jorge Ramos en ‘Algo personal con Jorge Ramos’.

Este programa exclusivo de ViX nos presentará una nueva faceta del periodista en donde, junto a él, podrás conocer a fondo a varias de las celebridades hispanohablantes más conocidas como Alejandro Sanz, Carlos Vives, Isabel Allende, Javier "Chicharito" Hernández, Joan Manuel Serrat, Maná, Mario Vargas Llosa y Sebastián Yatra.

¿Cuándo y dónde ver ‘Algo personal con Jorge Ramos’?

El programa 'Algo personal con Jorge Ramos' está disponible a partir del 24 de abril 2022. Se transmite cada domingo, a las 10:00 pm EST.