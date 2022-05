'Chicharito' rompió en llanto al hablar de sus hijos: sus revelaciones en 'Algo personal con Jorge Ramos'

Javier Hernández Balcázar, mejor conocido como 'Chicharito', ha dejado su huella en el fútbol mexicano al ser el máximo goleador de la Selección Mexicana, con 52 goles en 109 partidos. Además, ha representado al Tri en tres mundiales.

Aunado a eso, ha jugado en importantes clubes internacionales como el Manchester United, el Real Madrid, el Sevilla y el LA Galaxy, al cual pertenece actualmente.

No obstante, su vida no se limita a la cancha de fútbol. Javier Hernández habló sobre sus hijos, el escrutinio que ha enfrentado tras su separación de Sara Kohen, los señalamientos que aseguran que es un padre ausente, la depresión que sufrió y más en ‘Algo personal con Jorge Ramos’. En sus propias palabras:

“Y yo sé que yo no vine a este mundo a nada más hacer goles”.

'Chicharito' vivió los dos años más difíciles de su vida: fue señalado como un mal padre

Más allá del futbol, Hernández es papá de dos hijos: su primogénito Noah, quien cumplirá tres años el próximo 16 de junio de 2022, y su hija Nala, nacida el 5 de octubre de 2020.

Los pequeños son fruto de su matrimonio con su exesposa Sara Kohan, modelo australiana con quien inició una relación en 2018 y se casó en 2019, pero se separó meses después del nacimiento de Nala.

Tras su ruptura con Sara Kohan, el jugador de 33 años ha sido blanco de críticas por su labor como padre. Esos señalamientos se suman a otros momentos difíciles que lo han hecho sufrir en los últimos años.

“Estos dos años he experimentado mucho dolor. Sí, mucho”, aseguró en la entrevista.

Entre esas duras experiencias destaca la demanda que interpuso la madre de sus hijos contra él. En julio de 2021, Javier Hernández fue acusado en tribunales de EEUU por no interesarse en la supervisión y manutención de los niños.

"No participa en la crianza diaria de sus dos hijos menores", afirmó el abogado de Kohan en los documentos de la corte. También se mencionó que 'Chicharito' se negó a colocar una protección en la piscina de su hogar, lo cual pone en riesgo la seguridad de los pequeños.

Con respecto a la manutención, se destacó que el jugador gana más de 8 millones de dólares al año, de los cuales Sara Kohan solicitó una pensión alimenticia de 100 mil dólares al mes.

La demanda también cuenta con un apartado sobre el comportamiento del jugador con su expareja: “(Javier Hernández) ignora el hecho de que están separados y cree que puede meterse a la cama con ella y estar debajo de las sábanas sin su consentimiento”.

La filtración de estos documentos ocurrió días después de una lesión en la pierna que sufrió el futbolista, la cual lo mantuvo alejado del campo durante unas semanas.

Así lidia Javier Hernández con los escándalos de su vida

Ante estas duros momentos de su vida personal, el atleta optó por mantener un bajo perfil, pero en su entrevista en ‘Algo personal con Jorge Ramos’ ahondó en el tema.

“No he querido victimizarme. No he querido buscar empatía… No lo he mostrado, pero han sido dos años muy complicados de mi vida. De los más complicados de mi vida, pero complicadísimos y no he querido postear nada de eso”.



El jugador de LA Galaxy dejó en claro que no va a dar réplica a las críticas que recibe y explicó por qué.

“Mucha gente ha dicho y ha hablado que soy mal padre, cuando no tienen ni idea porque no he posteado nada. Entonces, ¿cómo van a saber que soy un buen padre o soy un mal padre?”.



Debido a que su padre también fue un futbolista reconocido, desde pequeño 'Chicharito' sabe "cómo es el mundo de la prensa, el mundo mediático”; por ello, sus acciones están enfocadas principalmente en el bienestar de sus hijos.

“Lo he hecho por ellos. Porque yo sé… yo he vivido eso. Yo viví eso y no con esa magnitud… Entonces, simple y sencillamente me he guardado eso para mí. Nada más para mí, para yo lidiarlo, para yo aprender, para yo crecer, para yo amarlos”.

'Chicharito' quiere tener un futuro con sus hijos

Por el momento, el futbolista no puede disfrutar de todo lo que le encantaría vivir con sus hijos Noah y Nala, pero mostró esperanza por un futuro en donde pueda gozar de más momentos con ellos.

“Son los dos seres que más amo en mi vida. Y me encantaría que las cosas fueran diferente, no están siendo y no queda más que sacarle jugo, aprender.

Y algo que también sé es que mis hijos cuando crezcan sabrán cosas, tendrán contexto y haré que valga la pena muchas cosas que no he vivido y que no puedo vivir con ellos ahorita, pero las haré que valgan la pena”.



El tema de sus hijos tocó fibras sensibles en el jugador, quien no temió en llorar y mostrar sus sentimientos ante las cámaras de ‘Algo personal con Jorge Ramos’ (para ver la entrevista completa descarga la app de ViX)

“Estoy acostumbrado. Lloro mucho en mi vida. Estoy acostumbradísimo”

Más adelante en la charla, 'Chicharito' también dio un ejemplo de los momentos agradables que disfruta con su hijo Noah.

“Yo no llevo una vida placentera, yo llevo una vida plena, que son dos cosas muy distintas. Hay muchas veces que la plenitud con el placer compaginan. Imagínate darle un beso y un abrazo a mi hijo. Es uno de los placeres más grandes en el mundo y es uno de los sentimientos más plenos que uno pueda sentir”.



Conoce más sobre la relación de 'Chicharito' con sus hijos y cómo se mantiene en contacto con la gente que ama descargando la app de ViX, en donde encontrarás el episodio completo de ‘Algo personal con Jorge Ramos’, así como miles de horas de entretenimiento gratis y en tu idioma.

'Chicharito' sufrió depresión, pero así logró superarla

Los problemas personales en la vida del jugador cobraron factura en su salud mental. Afortunadamente, ya logró superar este duro episodio de su vida.

“Yo pasé muchas cosas personales y una depresión de la cual salí y todo. De verdad lo único que me salvó fue amarme, encontrarme y saber mi debido valor".

Javier explicó que si bien le apasiona el fútbol, él sabe que es más que un delantero dedicado a meter goles.

“Lo amo, me apasiona, me divierte, me encanta y mi cuerpo todavía le responde a mi cabeza, entonces todavía estamos en aptas condiciones, pero la realidad es que yo soy un humano tratando de crecer”.

También reveló cómo ha logrado lidiar con el estrés de una mejor forma.

“Lo que la gente a veces cree que es estrés, es lo que yo ya llegué a reconfigurar en mi cabeza que no es estrés, es nada más ruido”.



Todo este proceso de amor propio, introspección, manejo del estrés y reconocer su valor le ha ayudado en su vida diaria.

“Ya no estoy dividiendo 'Chicharito' con Javier… Yo estoy viviendo, yo estoy siendo yo, a mi máxima expresión…. Simplemente es estar consciente de mí. Ser consciente en cómo me siento, cómo estoy…

Creo que de tres años para acá, estoy más consciente, convencido y decidido que no hay experiencia, dinero, fama, encuentro, vivencia que valga la pena no ser yo, por vivir u obtener todo eso”.

¿Por qué 'Chicharito' no fue convocado para el Mundial Qatar 2022?

Hernández lleva el fútbol en la sangre gracias a su papá, el jugador de Tecos Javier Nicolás Hernández Gutiérrez, quien fue seleccionado de México en la Copa Mundial de Fútbol de 1986. La herencia también le viene de su abuelo materno, Tomás Balcázar, quien fue una figura importante de las Chivas del Guadalajara y disputó la Copa Mundial de Fútbol de 1954.

Como ellos, 'Chicharito' ha tenido la oportunidad de representar a México en la Copa Mundial de Fútbol, sólo que él lo ha hecho en tres ocasiones: en 2010, 2014 y 2018.

Sin embargo, para el Mundial Qatar 2022 no fue convocado por el entrenador Gerardo Daniel Martino, mejor conocido como Tata, quien actualmente está al frente de la Selección Mexicana de Futbol.

Con respecto a este tema, el jugador fue mesurado en sus comentarios en ‘Algo personal con Jorge Ramos’ y se enfocó en explicar qué está haciendo para volver a portar la playera del Tricolor.

“Con ese tema, como también con el de mis hijos, son situaciones que lo único que te puedo decir, y que es de todo corazón, es que estoy haciendo todo lo posible, dentro y fuera del campo, para hacer lo que me corresponde y hacer lo que me toca para a lo mejor tener una oportunidad. Es lo único que te puedo comentar en ese aspecto”.

Además, aclaró que le encantaría poder jugar con sus compatriotas en Qatar y detalló cuál es su posición ante la Selección Mexicana.

“Obviamente (quisiera jugar). Si yo no quisiera estar en la Selección, yo me hubiera retirado, o sea es muy fácil. Si no quisiera estar en la Selección, yo ya hubiera terminado ese ciclo, me hubiera retirado y hubiera dejado todo en paz”.



Existen múltiples rumores sobre por qué 'Chicharito' no fue convocado por el Tata, pero el jugador no quiso entrar en detalles. Lo único que apuntó es que tanto él como Martino están haciendo su mejor esfuerzo para cumplir con lo que se les pide.

“El entrenador ha sido muy claro y yo también he sido muy claro. Los dos estamos haciendo lo mejor que podemos hacer para el beneficio de México. Y lo he dicho siempre públicamente, aquí hay que apoyar a México”.



Descarga la app de ViX y conoce más sobre la vida de Javier 'Chicharito' Hernández en su entrevista en ‘Algo personal con Jorge Ramos’

‘Algo personal con Jorge Ramos’: el programa de entrevistas exclusivo de ViX

'Chicharito' se suma a famosos como Yuri y Eugenio Derbez que han mostrado su lado más vulnerable en ‘Algo Personal con Jorge Ramos’, el programa de entrevistas exclusivo de ViX, en donde cada episodio nos presenta las historias de vida de algunas de las celebridades latinas más notorias del momento.

Descarga la aplicación de ViX para mirar los diferentes capítulos de ‘Algo personal con Jorge Ramos’. Además, encontrarás más de 100 canales, totalmente gratis y en español, con una gran oferta de contenido como películas, series, telenovelas, deportes y más.