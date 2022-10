Yolanda Andrade reacciona ante escándalo de Verónica Castro por supuesto acoso a menores de edad

Yolanda Andrade, quien ha asegurado en más de una ocasión que sostuvo un romance con Verónica Castro, reaccionó a las acusaciones en contra de la actriz por supuestamente acosar a menores de edad.

Fue en la emisión de su programa para YouTube, ‘En shock’, donde Jorge Carbajal afirmó que la intérprete de 69 años ha mantenido conversaciones de índole sexual con niñas, por medio de videollamadas.

Vía Twitter, Castro hizo referencia a dichas aseveraciones y mencionó que Carbajal presuntamente habría recibido alguna dádiva para hablar así de ella.

“Mírenlos y grábenlos bien porque son los que se dedican a destruir a todo el mundo por un pago de ya saben quién. Pobres: tener que llevar un pan amargo a su casa para poder comer”, indicó.

Yolanda Andrade habla sobre las acusaciones contra Verónica Castro

Yolanda Andrade también se pronunció al respecto de este polémico tema en el que está envuelta la protagonista de Rosa Salvaje, telenovela que puedes ver gratis en ViX.

“Pues yo creo que si la fuente fue Productora 69, Jorge Carbajal y El Filip, es una muy buena fuente”, declaró Andrade ante medios de comunicación como Despierta América.

La conductora también respondió si cree que Castro fue capaz, como lo indicó Carbajal, de planear encuentros con menores de edad sin considerar la presencia de los padres de estas.

“El tiempo que yo la conocí, no existió nunca ningún tipo de esas cosas, pero existieron cosas”, enunció.

Hablando de manera general, Andrade hizo hincapié en lo delicado que es el tema del abuso sexual infantil y dejó claro que no sabe si las acusaciones afectarán a la intérprete de ‘Macumba’.

“No sé qué tipo de plática existió o qué es lo que va a suceder, pero es un tema muy delicado. No está correcto si los papás no lo saben”, dijo.

Yolanda Andrade expresó su apoyo a Jorge Carbajal

Otra de las cosas que la actriz de telenovelas como Sentimientos Ajenos (disponible gratis en ViX) mencionó es que no cree que Jorge Carbajal haya recibido un pago, como aseveró Verónica.

“Creo que no hay precio [por el] que alguien se pueda arriesgar a contar una cosa así, o sea, tampoco es Pati Chapoy”, explicó.

Aunque a Yolanda “le cuesta trabajo” creer que Verónica Castro se haya involucrado indebidamente con menores de edad, pronunció su respaldo a Carbajal.

“Yo no creo que sea capaz, porque la credibilidad no tiene precio, esa se gana con el trabajo, con los años, con el prestigio. El prestigio que tiene este canal no tiene precio. Yo lo avalo”, finalizó.