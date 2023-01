Yolanda Andrade admite que le debe la vida a Montserrat Oliver: “La amo”

Yolanda Andrade aceptó que le debe la vida a Montserrat Oliver, quien fue su pareja sentimental durante una década.

Aunque su relación terminó debido a una infidelidad por parte de Andrade, durante todos estos años ellas han mantenido un excelente vínculo, tanto a nivel personal como profesional.

En septiembre de 2022, Yolanda reveló que mantiene mucho amor por Oliver, mismo que se fue transformando gracias a la madurez, y ahora admitió que está viva gracias a ella.

Yolanda Andrade habló de su relación con su ex Montserrat Oliver

Fue durante la emisión del 3 de enero del programa que ambas conducen, ‘Montse y Joe’, donde Andrade confirmó que le debe la vida a su expareja.

Lo anterior sucedió después de que en el ‘show’ recordaran cuando Yolanda y Oliver trabajaron con Viviana Martínez, quien justamente estaba como invitada.

“Tú [Andrade] dijiste: ‘Yo no estaría viva -y yo soy testigo- sin Montserrat’. Yo creo que tú ‘Joe’, en serio, si no hubieras tenido la cercanía de ‘Montse’, no podría decir que serías otra persona, a lo mejor ya no estuvieras”, dijo Martínez.

“Tienes razón”, admitió con un semblante serio quien fuera la protagonista del melodrama ‘Sentimientos ajenos’, que puedes ver gratis en ViX.

Aunque posteriormente Andrade bromeó, asegurando que su “karma” es “cargar” con la conductora de 'Reto 4 Elementos', finalmente se sinceró sobre la gratitud que siente hacia ella.

“De verdad agradezco. […] Mi mamá sabe lo mucho que amo a la ‘Montse’, ella también la ama. Son muchas cosas que nos han unido en el tiempo, muchas vivencias”, externó.

“Pasen parejas, pasen esto, pasen carros, pasen camiones, lo que sea… cualquier estación. Yo siento que la estación completa es la de nuestra amistad [que] tiene unos cimientos tan fuertes, que nada ni nadie ha podido con ellos”, agregó.

Pese a las palabras de Yolanda, Oliver aprovechó para reclamarle que fuera del trabajo casi no se ven ni se hablan.

“Le digo: ‘Oye, nada más te veo en el programa, ya no platicamos, no te juntas conmigo’. Y me sale con su: ‘¿Para qué te tengo que ver si siempre estoy contigo y siempre estás conmigo?’”, narró Montserrat.

Si bien ella entiende lo que piensa su amiga, afirmó que sí le hace falta que tengan encuentros o se llamen para contarse cómo están y lo que viven.

Yolanda Andrade consideraba a Montserrat Oliver su “alma gemela”

Durante el mencionado 'show', las conductoras mostraron un clip en el que Yolanda Andrade reveló que consideraba a Oliver su “alma gemela”.

“La neta Montserrat ha sido para mí un ancla en mi vida impresionante, un aprendizaje, un todo. Es mi alma gemela en muchas cosas”, declaró Andrade en una emisión del desaparecido programa ‘Mojoe’.

“Nada más eso le debo, la vida” enunció Yolanda antes de darle las gracias y abrazar a su expareja, quien lucía conmovida.