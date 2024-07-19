Actores de 'Yo Soy Betty, La Fea' que ya murieron, pero siguen en el corazón del público

Video El último mensaje de Lina Marulanda, actriz de 'Yo soy Betty, la fea’, antes de quitarse la vida

La telenovela 'Yo soy Betty, la Fea' es parte de la cultura pop de Latinoamérica, pues a pesar de que han pasado 25 años desde su estreno, continúa cautivando a las viejas y nuevas generaciones.

Este 19 de julio de 2024 inicia la tercera temporada de la historia que incluye a la gran mayoría del elenco original, pero existen personajes que no aparecerán porque sus intérpretes fallecieron.

Dora Cadavid

Uno de ellos es Inesita, la integrante con mayor edad del 'Cuartel de las feas', quien cautivó con su ternura. Este personaje fue encarnado por Dora Cadavid, quien falleció el 31 de enero de 2022 a los 84 años en Bogotá, a causa de "problemas pulmonares".

Celmira Luzardo

Catalina Ángel fue el hada madrina de Betty, papel que interpretó Celmira Luzardo, ella perdió la vida el 12 de marzo por complicaciones del cáncer de estómago que le fue diagnosticado en 2011.

Lina Marulanda

Lina Marulanda también formó parte del elenco de 'Yo Soy Betty, La Fea', ella dio vida a una de las modelos de Ecomoda. La presentadora se quitó la vida el 22 de abril de 2010 a los 29 años al lanzarse del sexto piso de su edificio, por una depresión presuntamente provocada por su divorcio y problemas empresariales.

Germán Tovar

Germán Tovar interpretó a José Ambrosio Rosales, uno de los graciosos abogados de Betty. El actor murió a los 72 años el 20 de enero de 2023.

Raúl Santa

Raúl Santa es otro de los histriones de la telenovela que ya falleció, él dio vida a Efraín, el exesposo de la Sofía, otra de las integrantes del 'Cuartel de las feas'. El personaje también era conocido como 'Pupuchurro'. El actor murió el 15 de noviembre de 2021 en su hogar Quindío a causa de una "penosa enfermedad".

Alberto Valdiri

La participación de Alberto Valdiri en el melodrama colombiano fue ocasional, él encarnó a 'Gordito González', el esposo de Bertha (Luces Velásquez). El actor falleció el 20 de diciembre de 2014 de un ataque cardíaco, tenía 55 años.

Fernando Gaitán

El 29 de enero de 2019 murió Fernando Gaitán, el creador de 'Yo Soy Betty, La Fea', el guionista y escritor perdió la vida a los 58 años tras sufrir un infarto fulminante.