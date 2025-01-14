Entrañable actriz de 'Yo Soy Betty, La Fea' perdió tres hijos: "La depresión fue muy dura"

Video El último mensaje de Lina Marulanda, actriz de 'Yo soy Betty, la fea’, antes de quitarse la vida

Luces Velásquez, quien ganó la fama internacional por participar en exitosas telenovelas como 'Café Con Aroma De Mujer' y 'Yo Soy Betty, La fea', compartió la difícil etapa de depresión que vivió cuando perdió tres hijos.

La actriz colombiana sufrió traumáticos momentos, el primero con la muerte de su hija de un mes de nacida, el segundo fue la pérdida de un bebé de 8 meses de gestación y el tercero un aborto a los 2 meses.

PUBLICIDAD

"La depresión fue muy dura", compartió en entrevista con la presentadora Laura Acuña publicada el 12 de enero. Incluso, dijo que se "quería morir".

Luces Velásquez perdió tres hijos

La intérprete de la entrañable Bertha, integrante del 'Cuartel de las Feas' en 'Yo Soy Betty, La Fea', recordó que en el séptimo mes de gestación le encontraron un tumor a su bebé, a quien llamó Simone.

"Mi primer embarazo, al séptimo mes, encontramos que la niña tenía un tumor cardíaco. Para mí esto fue un golpe porque yo siempre quise ser mamá, desde niña, estaba claro y de hecho él (su esposo Jaime Lozada) no estaba muy seguro de querer ser papá", contó en 'La Sala de Laura Acuña' al recordar la muerte de la pequeña.

Luces compartió que su marido la "apoyó mucho, pero la depresión fue muy dura, muy fuerte, muy enredada". Sin embargo, tiempo después volvió a quedar embarazada de Mateo, pero el bebé murió a los 8 meses de embarazo.

Yo Soy Betty, La Fea. Imagen Canal RCN

Tras una serie de estudios, la pareja descubrió que "el problema no era que quedara embarazada, eran las tragedias que nos tocaban", narró.

Después quedó en estado de gestación otra vez, pero nuevamente no se logró y lo perdió a los 2 meses, fue así que decidió acudir al ginecólogo para externarle que no soportaría una muerte más, pero recibió una gran sorpresa.

"Cuando perdí al tercero le dije al ginecólogo, ya no puedo más, no aguanto una gota de dolor más en mi vida, yo no puedo ser mamá. Entonces Pancho Vergara, que era mi ginecólogo me dice 'La voy a revisar' y me dice: 'Estamos con un problema, estás embarazada otra vez'". Fue así que nació su hija Oriana, quien ya tiene 25 años y es doctora al igual que su padre.

PUBLICIDAD

El embarazo de Luces hizo que el personaje de Bertha fuera ajustado en 'Yo Soy Betty, La Fea', pues agregaron a la historia que estaba esperando un bebé, incluso, tras el nacimiento Oriana salió en algunas escenas de la historia.

Luces Velásquez compartió que fue gracias a su esposo y a la contención de su círculo cercano que logró sobrellevar la depresión de las pérdidas que enfrentó.