Muere querido actor de 'Yo Soy Betty, La Fea' tras estar desahuciado: los protagonistas reaccionan

Kepa Amuchastegui, conocido mundialmente por interpretar a don Roberto Mendoza en la telenovela 'Yo Soy Betty, La Fea', murió el 27 de mayo a los 83 años a las 11:11 de la noche, luego de una lucha contra el cáncer de vejiga.

Según informaron sus familiares, el actor partió de manera serena y en paz, rodeado de sus seres queridos.

PUBLICIDAD

" Se nos fue con un respiro lento y sereno, esta bellísima persona. Lo recordaremos siempre con mucho amor", compartieron en una emotiva publicación en la que informaron que los servicios funerarios se llevarán a cabo este miércoles 28 de mayo.

Actores de la telenovela 'Yo Soy Betty, La Fea' externaron su dolor por su fallecimiento en redes, como la protagonista de la historia, Ana María Orozco, quien escribió: "Adorado e inolvidable Kepa, te vamos a extrañar".

Elenco de 'Yo Soy Betty, La Fea' reacciona a muerte de Kepa Amuchastegui. Imagen Instagram

Natalia Ramírez, quien fue su protegida y nuera en el melodrama, también le dedicó emotivas palabras.

"Este ser humano maravilloso con quien tuve charlas enriquecedoras y llenas de toda su generosidad de pensamiento y sabiduría, dejó en mí una huella indeleble. Tengo tantos bellos recuerdos, se nos quedaron tantas cosas por hacer mi Kepa. Te voy a extrañar mucho. No puedo del dolor seguir escribiendo, pero solo sé que nos volveremos a ver. Gracias por tanto como artista, como amigo, como caballero pero sobre todo como ser humano".

Jorge Enrique Abello, quien era su hijo en la exitosa telenovela, también externó sus condolencias: "Querido Kepa… un adiós hasta la eternidad. Todo lo que aprendí de ti me lo quedo en el corazón".

Natalia Ramírez externa su tristeza por la muerte de Kepa Amuchastegui. Imagen Natalia Ramírez/Instagram

Kepa Amuchastegui había compartido su diagnóstico

A finales de abril, el propio Amuchastegui había revelado públicamente su diagnóstico y el tratamiento al que se sometía, incluyendo una nefrostomía, procedimiento que reflejaba la gravedad de su estado de salud.

"Cuando salieron los resultados de la biopsia el tumor resultó maligno, había invadido una de las paredes de la vejiga y había obstruido el uréter que comunica riñón con vejiga", explicó en un video de Instagram.

PUBLICIDAD

Incluso, dijo que no era apto a la quimioterapia, por lo cual solo le darían un tratamiento para retrasar la metástasis.

"Tiene no pocos efectos secundarios, pero he decidido someterme a la dicha inmunoterapia, en esas ando".

En ese entonces explicó que ya no podría trabajar debido a la gravedad de su salud, por lo cual pidió al público que se suscribiera a sus diferentes cuentas de redes sociales para poder monetizar con sus contenidos, lo que ayudaría a solventar su tratamiento.

Luis Mesa, Kepa Amuchastegui y Jorge Enrique Abello, elenco de 'Yo SOy Betty, La Fea'. Imagen Canal RCN

¿Quién era Kepa Amuchastegui?

El actor fue una figura emblemática del teatro y la televisión colombiana, con una carrera que abarcó más de cinco décadas. Nacido en Bogotá el 9 de diciembre de 1941, fue hijo de inmigrantes vascos y originalmente estudió arquitectura. Sin embargo, su pasión por las artes escénicas lo llevó a integrarse al grupo de teatro universitario, del cual llegó a ser director.

Debutó en la televisión en 1983 con La pezuña del diablo, y desde entonces participó en más de 40 producciones. Algunos de sus papeles más recordados incluyen a Roberto Mendoza en 'Yo soy Betty, la Fea', y su secuela 'Betty, La Fea: La Historia Continúa', Bartolomé de las Casas en 'La Reina de Indias y el Conquistador', Presidente de Colombia en 'La Bruja' y Alberto Silva en 'La Ley del Corazón', solo por mencionar algunos.

Kepa también incursionó como escritor y director de escena en proyectos como 'Punto de Giro', 'Amar Para Vivir' y 'Aprendí a Quererme'.