Yalitza reaccionó a las críticas por su manera de hablar inglés y hasta dio un tip para aprender

El reconocimiento internacional del que goza actualmente la originaria de Oaxaca la ha llevado a presentarse en programas de televisión y conferencias en habla inglesa.

Al principio de su carrera, no hablaba nada de este idioma, como dejó en claro en varias entrevistas, pero con el tiempo se metió a clases y, poco a poco, lo ha aprendido.

En octubre del 2021 tuvo la oportunidad de participar en el cortometraje ‘Daughters of Witches’, en el que expresó sus primeros diálogos en inglés en el cine.



En el metraje interpreta a una mujer mexicana que regresa a su pueblo después de haber vivido en los Estados Unidos por un tiempo. Al principio, se le escucha decir un par de frases en inglés.

Un sitio web de noticias retomó este clip y calificó de “perfecto” el dominio de Yalitza Aparicio del lenguaje.

Lo anterior llamó la atención de Superholly, una estrella de Youtube que da clases y tips para mejorar este idioma.



El 11 de enero del 2022, la youtuber subió un video en el que analiza el nivel de inglés de la actriz de ‘Roma’.

“Me siento timada”, expresó Superholly al darse cuenta de que, además del corto, no hay ejemplos de ‘Yali’ expresándose en este lenguaje.

No obstante, aplaudió que:

“Yalitza al parecer en este momento (el estreno de ‘Roma’) aún no se sentía cómoda ni siquiera intentando hablar en inglés y no por eso dejó de dar entrevistas aquí en Estados Unidos (...) Me encanta porque dice ‘bueno, no hablo inglés, hablo español, entonces que se adapten ellos a mí’”.



Las palabras de la youtuber llegaron hasta la intérprete, quien hizo su propio video reaccionando a los comentarios.

Yalitza Aparicio reaccionó a las críticas de su nivel de inglés



La estrella explicó que sí está en clases de este lenguaje, pero “es un proceso, lleva su tiempo” y todavía no la domina.

Se tomó con gracia los comentarios de Superholly y dijo

“todos nos sentimos timados, yo también me emocioné (...) no sabía que hablaba inglés”.



Aprovechó para detallar que a su personaje en ‘Daughters of Witches’ le imprimió el acento de alguien cuya lengua madre no esta, pues refleja la experiencia migrante en Estados Unidos.

Hacia el final del video que compartió en su canal de Youtube agradeció a Superholly por los comentarios positivos que le dedicó y prometió seguir trabajando en su inglés.

Por último, hasta le dio un consejo a todos los que están aprendiendo un nuevo idioma:

“Debemos perder el temor y sobre todo ignorar un poco cuando nos juzgan y nos critican (...) eso te cohíbe. (...) Nunca es tarde para empezar, no hay edades (...) así que a seguir para adelante”.