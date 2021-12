El "instinto de madre" de Ximena Duque le impidió viajar con su hija enferma: explicó que tiene

En la mayoría de las reuniones de los famosos, las pruebas de covid-19 son un requisito para entrar, tal fue el caso de una velada organizada por la conductora Rashel Díaz a mediados de diciembre de 2021.

No obstante, a pesar de esta medida, se presentaron varios casos positivos de esta enfermedad en varios de los asistentes de esta fiesta, incluidos Rashel y el chef James.

Entre los invitados de esta reunión, se encontraba Ximena Duque, quien desafortunadamente tuvo que posponer su viaje de fin de año por que su hija Luna ha estado enfermita.

¿La hija de Ximena Duque, Luna, se contagió de covid-19?



Ximena Duque es bastante transparente en sus redes sociales, como cuando reveló la cirugía plástica que se hizo.

En este sentido, hace unos días se sinceró con sus fans en sus historias de Instagram y reveló que Luna, su pequeñita de 3 años, cumplirá 4 el próximo 14 de enero de 2022, ha estado enfermita por lo que tuvieron que retrasar su viaje de fin de año.

La enfermedad de su pequeña causó revuelo en sus fans, ya que días antes la actriz había confirmado que ella y su esposo dieron negativos en la prueba covid-19.



De acuerdo con la actriz, su pequeña sí tuvo fiebre y “ha estado un poquito enfermita” pero afortunadamente no se trata de covid, sino de una gripa.

Sin embargo, a pesar de ser sólo gripa, Ximena aclaró que el estado de salud de su nena le impedía exponerla a un viaje en avión.

"Mi instinto de madre no me dejó subirme en un avión con ella así, no fui capaz"



Días más tarde, Duque reiteró a sus fans que se hicieron otra vez pruebas de covid-19 para cerciorarse que efectivamente ninguno de su familia estuviera contagiado y afortunadamente los resultados volvieron a salir negativos.

"Luna no tiene covid. Nuevamente requeté contra confirmado, gracias a Dios. Es un virus"

El progreso de la enfermedad de Luna, la hija de Ximena Duque



El 29 de diciembre, Ximena explicó que su pequeñita ya no tiene fiebre pero que aún sigue malita porque tiene mucha flema. La actriz nuevamente expresó que, a pesar que la ven ocupando mascarilla, su pequeña no tiene covid-19.

El uso de cubrebocas es una medida preventiva para poder cuidar a Luna y al mismo tiempo no contagiarse de su virus e infectar al resto de la familia, principalmente a su hija Skye, quien nació el 6 de febrero de 2021.