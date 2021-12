"No estoy buscando ser perfecta": Ximena Duque confesó la cirugía plástica que se hizo

Ximena Duque suele sincerarse constantemente con sus seguidores en Instagram, a quienes recién les reveló el retoque estético que hizo y los que ha pensado realizarse.

Ximena Duque confesó la cirugía plástica que se hizo



En una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram, Ximena Duque fue cuestionada sobre si está de acuerdo con las cirugías plásticas.

La actriz de 36 años, cumplirá 37 el próximo 30 de enero de 2022, reveló que esta pregunta era muy buena pero a la vez polémica. Sin embargo, decidió contestar con sinceridad y desde un inicio advirtió que todos somos libres de hacer con nuestro cuerpo lo que queramos.

"Todo ser humano puede hacer con su cuerpo lo que quiera y lo que le plazca"

Tras esta declaración, la actriz colombiana hizo una confesión y aceptó que hace 15 años, aproximadamente, ella ya se aventuró al mundo de los retoques estéticos con una cirugía de aumento de senos.

"Yo, Ximena, tengo operadas mis boobies [senos]. Me las hice cuando Cristán tenía dos años, o sea, ya hace muchos años"



La actriz de ‘Valeria’ comentó que después de su primera cirugía plástica volvió a someterse a un retoque similar en su natal Colombia para cambiar los implantes, ya que no le gustaron los de solución salina que le pusieron en un primer momento.

¿Por qué Ximena Duque se hizo cirugía plástica?



La actriz colombiana explicó que decidió aumentarse los senos por un par de razones. En primer lugar, Ximena advirtió que no tenía casi busto. "Yo era una tabla, literalmente", expresó.

Sumado a ello, después de darle pecho a su primer hijo Cristán, quien nació el 16 de mayo de 2004, sus senos se vieron afectados por la lactancia.

"Después de que tuve a Cristán, me quedaron muy caídas porque le di pecho muchísimos meses"



Ante estas situaciones, Duque decidió retocar sus senos. No obstante, la actriz admitió que en ningún momento buscó que esta operación la hiciera tener un busto muy prominente. Su objetivo principal era conseguir un semblante lo más natural posible.

"Se las pedí chiquitititicas porque a mi, Ximena Duque, en lo personal, no me gustan que no se vea natural"



De acuerdo con la actriz, si logró que sus boobies se vieran lo más natural posible, ya que cree que muchas personas no sabían que las tiene operadas.

Ximena Duque reveló las otras cirugías plásticas que ha querido realizarse



La actriz también confesó que en dos ocasiones pensó en hacerse la liposucción, popularmente conocida como lipo.

Sus planes de hacerse esta cirugía surgieron después de los nacimientos de sus otras dos hijas Luna y Skye. No obstante, al final, decidió no someterse al bisturí.

"Las dos veces saqué cita con el cirujano y me arrepentí"



Ximena explicó que decidió no hacérselas principalmente por miedo, tanto por el terror que le dan las cirugías, así como por el miedo a arriesgarse a una situación que pusiera en peligro su futuro como mamá.

Tras ser madre, la actriz tomó una nueva consciencia de lo peligroso que puede ser someterse a cirugías de este tipo y consideró que no valía la pena el riesgo.

Además, expresó que con disciplina y esfuerzo puede lograr muchos de los resultados que ella busca en su cuerpo, el cual no busca que sea perfecto.

"No estoy buscando ser perfecta"

Ximena Duque advirtió que no hay que obsesionarse con las cirugías plásticas



La actriz decidió sincerarse con sus experiencias con la cirugía plástica para ahondar en su postura ante estos procedimientos quirúrgicos. Duque reiteró que estos retoques pueden ser una buena opción para las personas que se sienten acomplejadas con alguna parte de su cuerpo.

Sin embargo, advirtió que hay que evitar obsesionarse con intentar lograr una perfección irreal con base en cirugías y más retoques.

"Si es algo que a ti te acompleja y lo quieres hacer por corrección, maravilloso, [pero] yo pienso que las cirugías, cuando se vuelven una obsesión, pues ya es otro tema. Pienso que eso ya son personas que tratan de llegar a una perfección que no existe"



Duque explicó que en ocasiones las personas intentar arreglar rasgos que realmente no necesitan retoques, lo cual provoca que terminen dañándose. “Cuando tratan de arreglar algo que no está dañado, ya se dañan realmente”, comentó.