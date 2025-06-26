Dan ultimátum a William Levy: juez le exige cuentas al actor tras faltar (otra vez) a audiencia

Video William Levy podría ser obligado a ir a programa de control de ira tras altercado en bar: detalles

La juez, Melinda Brown, dio un ultimátum a William Levy luego de que el actor no se presentara a la audiencia que tenían programada este jueves 26 de junio en Florida.

De acuerdo con un reporte de la periodista Mandy Fridmann de Las Top News, el cubano tiene hasta el 30 de junio para presentarse ante la juez y comprobar que está inscrito en alguno de los programas que forman parte del recurso de ‘Desvíos para Delitos Menores’, beneficio utilizado por el actor para evitar un juicio o una condena.

“ Tiene que inscribirse antes del 30 de junio y ese es el último día que puede inscribirse. Si no se inscribe, entonces, por supuesto, está fuera de la mesa, ¿es correcto?”, se le escucha decir a Brown, según se aprecia en el video difundido por Fridmann en Instagram.

En ese mismo material, la juez le advierte a Regina Tsombanakis, representante legal del galán de telenovelas, que fijaría una nueva audiencia para el próximo 11 de julio con la intención de que el mismo William Levy le corrobore que está cumpliendo con el programa.

¿Qué enfrenta William Levy?

William Levy fue arrestado el pasado 14 de abril en el restaurante bar Baires Grill, ubicado en Weston, en el condado de Broward, Florida, por intoxicación desordenada en público, alteración del orden y traspaso de propiedad ocupada.

Luego de su detención, fue liberado bajo una fianza de 500 dólares. Aunque la fiscalía presentó una demanda en su contra, su abogada solicitó el recurso ‘NDP’ (Non-Diversion Program) con el que se evitaría que el actor enfrentara un juicio.