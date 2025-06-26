William Levy

Dan ultimátum a William Levy: juez le exige cuentas al actor tras faltar (otra vez) a audiencia

El actor no se presentó a la audiencia que tenía programada este jueves con la juez, Melinda Brown, en Florida. Ante este panorama, ella le dio hasta el 30 de junio para no perder el beneficio de apagarse al programa de ‘Desvíos para Delitos Menores’ que le evitaría enfrentar un juicio.

Ve a William Levy en Sortilegio aquí en ViX.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video William Levy podría ser obligado a ir a programa de control de ira tras altercado en bar: detalles

La juez, Melinda Brown, dio un ultimátum a William Levy luego de que el actor no se presentara a la audiencia que tenían programada este jueves 26 de junio en Florida.

De acuerdo con un reporte de la periodista Mandy Fridmann de Las Top News, el cubano tiene hasta el 30 de junio para presentarse ante la juez y comprobar que está inscrito en alguno de los programas que forman parte del recurso de ‘Desvíos para Delitos Menores’, beneficio utilizado por el actor para evitar un juicio o una condena.

PUBLICIDAD

Más sobre William Levy

¿William Levy es "mujeriego"? Esto dijo sobre acusaciones de infidelidades
2 mins

¿William Levy es "mujeriego"? Esto dijo sobre acusaciones de infidelidades

Univision Famosos
Hija de William Levy ya creció: Kailey tiene 15 años y parece hermana de Elizabeth Gutiérrez
2 mins

Hija de William Levy ya creció: Kailey tiene 15 años y parece hermana de Elizabeth Gutiérrez

Univision Famosos
William Levy y su ex toman drástica decisión sobre la mansión que compartieron: piden millonaria suma
0:59

William Levy y su ex toman drástica decisión sobre la mansión que compartieron: piden millonaria suma

Univision Famosos
William Levy revela estar en “un momento muy hermoso” con su hija de 15 años: “¡Dormimos juntos!”
3 mins

William Levy revela estar en “un momento muy hermoso” con su hija de 15 años: “¡Dormimos juntos!”

Univision Famosos
William Levy revela cómo reaccionaron sus hijos a su polémico arresto tras incidente en bar
0:48

William Levy revela cómo reaccionaron sus hijos a su polémico arresto tras incidente en bar

Univision Famosos
William Levy confiesa si es verdad que retomó su relación con Elizabeth Gutiérrez
2 mins

William Levy confiesa si es verdad que retomó su relación con Elizabeth Gutiérrez

Univision Famosos
Hijo de William Levy sorprende con drástico cambio de look: ¿se parece más al actor?
0:53

Hijo de William Levy sorprende con drástico cambio de look: ¿se parece más al actor?

Univision Famosos
William Levy podría ser obligado a ir a programa de control de ira tras altercado en bar: detalles
1:21

William Levy podría ser obligado a ir a programa de control de ira tras altercado en bar: detalles

Univision Famosos
William Levy "dejó esperando a la juez" en su cita por altercado en bar: así reacciona la autoridad
2 mins

William Levy "dejó esperando a la juez" en su cita por altercado en bar: así reacciona la autoridad

Univision Famosos
Hijo de William Levy y 'Ely' Gutiérrez se gradúa y ella comparte el momento: ¿el actor los acompañó?
1:23

Hijo de William Levy y 'Ely' Gutiérrez se gradúa y ella comparte el momento: ¿el actor los acompañó?

Univision Famosos

Tiene que inscribirse antes del 30 de junio y ese es el último día que puede inscribirse. Si no se inscribe, entonces, por supuesto, está fuera de la mesa, ¿es correcto?”, se le escucha decir a Brown, según se aprecia en el video difundido por Fridmann en Instagram.

En ese mismo material, la juez le advierte a Regina Tsombanakis, representante legal del galán de telenovelas, que fijaría una nueva audiencia para el próximo 11 de julio con la intención de que el mismo William Levy le corrobore que está cumpliendo con el programa.

¿Qué enfrenta William Levy?

William Levy fue arrestado el pasado 14 de abril en el restaurante bar Baires Grill, ubicado en Weston, en el condado de Broward, Florida, por intoxicación desordenada en público, alteración del orden y traspaso de propiedad ocupada.

Luego de su detención, fue liberado bajo una fianza de 500 dólares. Aunque la fiscalía presentó una demanda en su contra, su abogada solicitó el recurso ‘NDP’ (Non-Diversion Program) con el que se evitaría que el actor enfrentara un juicio.

Con este recurso, William Levy tendría la oportunidad de asistir a clases o talleres (por ejemplo, sobre control de ira, prevención de drogas o manejo de conflictos) o incluso, hacer servicio comunitario para que los cargos en su contra sean retirados y no quede ningún registro criminal.

Relacionados:
William LevyEscándalos de famososPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Tráiler: Narcosatánicos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD