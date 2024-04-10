¿Por qué William Levy y Elizabeth Gutiérrez no se casaron? Las veces que hablaron de llegar al altar

Video “No es que no tenga valor”: William Levy dice la razón por la que no llegó al altar con Elizabeth Gutiérrez

William Levy y Elizabeth Gutiérrez comenzaron su turbulenta relación amorosa en 2002, cuando participaron en el programa ‘Protagonistas de telenovela’.

Pese a que estuvieron juntos 22 años y procrearon a sus hijos, Christopher y Kailey, los actores nunca se casaron y aunque sí llegaron a hablar de boda, hubo un fuerte motivo por el que jamás llegaron al altar.

¿Elizabeth Gutierrez “soñaba” con casarse con William Levy?

En 2010, se dio a conocer que sí tuvieron planes de boda, pues Elizabeth Gutiérrez confesó en El Gordo y La Flaca que recibió dos anillos de compromiso por parte del actor.

“Yo tengo dos anillos de compromiso. Cuando recién empezamos, después de un año sí me propuso matrimonio, pero en ese entonces la vida no nos había bendecido con las cosas que tenemos hoy, entonces el anillo a lo mejor no era tan grande como ahora”.

Tres años después, la actriz habló sobre una posible boda con el padre de sus hijos, cuando se refirió a un posible enlace matrimonial en el programa Hoy.

En aquella ocasión, la actriz señaló que la prensa tenía más interés en que ella se casara con el cubano, que ellos mismos. “Ya quieren verme vestida de novia”, dijo entre risas para el matutino.

Sin embargo, destacó que su relación era sólida y que no tenían prisa por formalizar con un papel, pues lo más importante tanto para ella como para William Levy era “la familia maravillosa” que tenían con sus hijos.

“Yo creo que lo importante es la familia. Tenemos una familia maravillosa. En el tiempo que se de, se dará, ni él ni yo estamos apurados por eso. Creo que la unión que tenemos es más fuerte que un simple papel; cuando tenga que pasar, va a pasar”, dijo Elizabeth Gutiérrez.

En octubre de 2016, la pareja volvió a hablar de llegar al altar, pues aseguraron para la revista ¡Hola! que sus hijos "les habían pedido que se casaran".

Conforme pasaron los años, la relación entre los actores enfrentó rumores de infidelidad por parte de William Levy y de presuntas crisis.

Incluso en 2020 en una charla en El Break de las 7 de Univision, Elizabeth Gutiérrez reveló sí quería contraer nupcias con el papá de sus hijos, pero que ya había “renunciado a la idea de casarse” con el actor.

“Ya me siento casada, creo que el compromiso más grande es el de una familia, más que un matrimonio. Antes sí quería y sí estaba como de ‘ok, ‘cuándo nos vamos a casar?’, pero ya ni lo pienso, tengo ese compromiso”, sentenció.

La hoy expareja de William Levy afirmó que el tema de la boda se volvió irrelevante en su relación con el protagonista de telenovela.

“La historia de nosotros fue al revés, nunca pensé que iba a ser así, pero fue al revés y así se dieron las cosas y no pasa nada, de verdad que ya no es tan importante como en algún momento lo fue”.

William Levy reveló por qué no se casó con Elizabeth Gutiérrez

En 2022, William Levy fue cuestionado sobre una posible boda con Elizabeth Gutiérrez y en entrevista con la periodista Mercedes Milá destapó por qué no se casó nunca con la mamá de sus hijos.

El actor afirmó que pese a 20 años de relación, creía que “no estaba listo” para llegar al altar.

“Para mí el casarse, no sé, no es que no le tenga valor, le tengo un gran valor por eso no me he casado tampoco porque todavía eso creo que es un momento donde de verdad tienes que estar listo en todos los sentidos. Yo creo que el momento lo dictará, no sé cuándo será”, señaló.

En dicha plática, Levy se limitó a alabar el papel de Elizabeth Gutiérrez como mamá de Christopher y Kailey, afirmando que no podía ser una mejor madre.

“Es una excelente mamá, es una excelente mujer. Es la mejor madre que mis hijos pudieran tener”, expresó.