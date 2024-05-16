¿Novia de José Eduardo Derbez quiere ponerle "límites" a Victoria Ruffo? Esto dijo

Video ¿Suegros metiches? Paola Dalay ventila a los padres de su novio José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez y Paola Dalay se preparan para el nacimiento de su hija Tessa, quien según la modelo llegará a este mundo "el próximo mes" en la Ciudad de México.

La confesión se dio en una ronda de preguntas y respuestas que la futura mamá realizó en su cuenta oficial de Instagram la noche de este 15 de mayo; ahí, la influencer reveló que no ha podido hacer durante su embarazo y hasta habló de su suegra Victoria Ruffo.

¿Qué dijo la novia de José Eduardo sobre Victoria Ruffo?

Paola Dalay respondió una serie de cuestionamientos de sus fans, quienes le preguntaron si pondría un límite a las abuelas tras el nacimiento de su hija.

"¿Cómo crees que le puedes poner límites a las abuelas una vez que nazca tu bebé?", preguntó un fan. La novia de José Eduardo Derbez de inmediato respondió y afirmó que la actriz es "cero invasiva".

" No sé, no lo he pensado porque las abuelas de Tessa son cero invasivas", mencionó.

La nuera de Victoria Ruffo también defendió su relación con el actor, pues una usuaria señaló que no son románticos y publican pocas imágenes juntos.

Paola Dalay no se quedó callada y aseguró que su relación está estable, pero sobre todo indicó que no tienen que mostrar cada detalle de su vida.

"Porque no todo lo publicamos y si somos cursis o empalagosos lo somos en persona, no por redes sociales", expresó.

Al referirse a su embarazo, que está en la recta final, la pareja de José Eduardo Derbez detalló que sí dejó de hacer ciertas cosas y otras simplemente las modificó.

" No me puedo poner uñas por el embarazo... No (extraño la fiesta), porque sigo yendo de fiesta, solo que sin tomar", precisó.

Así anunciaron José Eduardo Derbez y Paola Dalay que tendrían un bebé

El actor y su pareja dieron a conocer la noticia del embarazo en enero pasado, cuando publicaron varias fotos del primer ultrasonido de su hija en sus respectivas cuentas de Instagram.

Los futuros papás indicaron que estaban muy felices e ilusionados con la próxima llegada de su primogénita, quien es la primera nieta de Victoria Ruffo.