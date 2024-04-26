Hija de Victoria Ruffo tiene sorpresiva actitud ante el nacimiento de la bebé de José Eduardo: esto hace
Victoria Ruffo habló sobre el próximo nacimiento de su nieta, hecho que tiene muy "contenta" a la familia; pero la actriz reveló la actitud que tomó su hija Vicky Fayad ante el próximo nacimiento de la hija de su hermano José Eduardo Derbez.
Hace unos días, Victoria Ruffo y el resto de su familia celebraron un baby shower para Tessa, hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay. Tras la celebración, la actriz se refirió a los ilusionados que todos están por el próximo nacimiento de la bebé.
En entrevista con el programa Hoy este 25 de abril, la llamada 'Queen de las telenovelas' afirmó que tanto ella como su primogénito ya adquirieron varias cosas para la bebé.
“Feliz, emocionado, le ha comprado un chorro de cosas, yo también (le he comprado muchas cosas)”, comentó.
Sin embargo, la más emocionada por la llegada del nuevo integrante a la familia Ruffo es Vicky Fayad, hija que la actriz tuvo con el político Omar Fayad.
La joven de 19 años está feliz con la idea de ser tía, por lo que se ha dedicado a comprar todo tipo de ropa para la bebé.
“ La más emocionada es mi hija Victoria, no sabes, ella ve cosas de niños. Va a una tienda y lo primero que hace es ver las cosas de bebés, ya no le interesa a ella comprarse ropa, quiere ir a comprarle ropa a Tessa”, relató.
No es la primera vez que queda en evidencia la emoción de Vicky Fayad por el próximo nacimiento de la hija de José Eduardo Derbez; durante el baby shower que organizó la actriz, la joven no dejó de participar en las dinámicas y posó junto a su cuñada, a quien le acarició su pancita de embarazo.
Tras confesar la actitud de su hija, Victoria Ruffo, aseguró que en "dos meses" por fin podrán conocer a Tessa, hecho que los tiene muy contentos.
“Creo que en la familia estamos muy emocionados, muy contentos, ya se aproxima, que será en dos meses estará arribando aquí (la bebé)”, indicó.
Victoria Ruffo le compró especial regalo a su primera nieta
Un mes después de que José Eduardo confirmó que se convertiría en papá, Victoria Ruffo se refirió a su faceta como abuela, indicando que fue la primera en hacerle un regalo a la bebé.
“Le fui a comprar, lo primero, le dije ‘este va a ser el primer regalo de la niña’, ropita para salir del hospital, o sea, la primera ropita que se ponga de recién nacida”, comentó la actriz en febrero pasado durante un encuentro con Tony Star TV.
La protagonista de 'Corona de Lágrimas' habló sobre cómo será con su nieta y conmovió al revelar que podrá "maleducar" a la pequeña Tessa. “Yo soy regañona, pero sí mimo y también soy linda”, expresó.