Hija de Victoria Ruffo tiene sorpresiva actitud ante el nacimiento de la bebé de José Eduardo: esto hace

Video Victoria Ruffo derrocha y ‘tira la casa por la ventana’: así fue el ‘baby shower’ para José Eduardo

Hace unos días, Victoria Ruffo y el resto de su familia celebraron un baby shower para Tessa, hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay. Tras la celebración, la actriz se refirió a los ilusionados que todos están por el próximo nacimiento de la bebé.

En entrevista con el programa Hoy este 25 de abril, la llamada 'Queen de las telenovelas' afirmó que tanto ella como su primogénito ya adquirieron varias cosas para la bebé.

PUBLICIDAD

“Feliz, emocionado, le ha comprado un chorro de cosas, yo también (le he comprado muchas cosas)”, comentó.

Sin embargo, la más emocionada por la llegada del nuevo integrante a la familia Ruffo es Vicky Fayad, hija que la actriz tuvo con el político Omar Fayad.

La joven de 19 años está feliz con la idea de ser tía, por lo que se ha dedicado a comprar todo tipo de ropa para la bebé.

“ La más emocionada es mi hija Victoria, no sabes, ella ve cosas de niños. Va a una tienda y lo primero que hace es ver las cosas de bebés, ya no le interesa a ella comprarse ropa, quiere ir a comprarle ropa a Tessa”, relató.

No es la primera vez que queda en evidencia la emoción de Vicky Fayad por el próximo nacimiento de la hija de José Eduardo Derbez; durante el baby shower que organizó la actriz, la joven no dejó de participar en las dinámicas y posó junto a su cuñada, a quien le acarició su pancita de embarazo.

Hija de Victoria Ruffo está feliz por la próxima llegada de su sobrina Imagen Instagram Paola Dalay



Tras confesar la actitud de su hija, Victoria Ruffo, aseguró que en "dos meses" por fin podrán conocer a Tessa, hecho que los tiene muy contentos.

“Creo que en la familia estamos muy emocionados, muy contentos, ya se aproxima, que será en dos meses estará arribando aquí (la bebé)”, indicó.

Victoria Ruffo le compró especial regalo a su primera nieta

Un mes después de que José Eduardo confirmó que se convertiría en papá, Victoria Ruffo se refirió a su faceta como abuela, indicando que fue la primera en hacerle un regalo a la bebé.

“Le fui a comprar, lo primero, le dije ‘este va a ser el primer regalo de la niña’, ropita para salir del hospital, o sea, la primera ropita que se ponga de recién nacida”, comentó la actriz en febrero pasado durante un encuentro con Tony Star TV.