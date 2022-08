María Félix le dio un valioso regalo a Verónica Castro hace más de 30 años: así se lo entregó

Además de lo retratado en esta bioserie, la vida y recuerdos de María Félix también quedaron capturados en varias entrevistas que concedió en vida, como las que compartió con Verónica Castro.

El precioso regalo que María Félix le dio a Verónica Castro



En la década de los ochenta y noventa, Verónica Castro ganó fama al ser una de las conductoras de televisión más reconocidas del mundo del espectáculo.

Durante su faceta como conductora, la actriz de ‘Rosa Salvaje’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX) tuvo la oportunidad de entrevistar en un par de ocasiones a La Doña: en 1991 para el programa ‘La Movida’ y en 1996 en ‘La Tocada’.



La primera vez que Verónica Castro entrevistó a María Félix, el nerviosismo era latente, puesto que no sabía hasta dónde podía llegar con las preguntas.

“Hubo gente con la que sí temblé y la Félix fue una de ellas” recordó Castro en entrevista para la edición de marzo de 2022 de la revista ‘Caras’.



Castro incluso le preguntó a su mánager, quien también era promotora de Félix, qué tanto le podía preguntar. Sin embargo, no obtuvo una respuesta clara.

“[Me dijo]’Ay, mijita, no lo sé, porque María es muy atenta y muy amable, pero de repente se le salía la María que lleva y te puede decir, ‘tú qué te metes, o a ti qué te importa’”, recordó la actriz de ‘La casa de las flores’.



No obstante, una vez que comenzó a charlar con La Doña, conoció en vivo y en directo que la intimidante y empoderada actriz era una mujer “adorable”.

El vínculo que establecieron durante esta entrevista fue tal que incluso la actriz de ‘Enamorada’, película que puedes disfrutar gratis en ViX, le dio un regalo muy valioso a Castro.

“Fue adorable esa mujer, me trató tan bien. Estuve tanto tiempo en su casa, me atendió tanto y me dio un regalo precioso, que no me lo quiso dar enfrente de las cámaras”.



El valioso regalo consistió en un collar, pero no cualquiera, sino que era un collar largo decorado con monedas antiguas, todo en oro, con un broche, que formó parte de la colección de joyas de La Doña y que incluso lució en varias ocasiones.