Toño Mauri recuerda los momentos más duros de su crisis de salud: 'Llegué a pensar que me iba'

El actor de telenovelas Toño Mauri fue una de las miles de personas que tuvo graves secuelas debido al covid-19. En su caso, la enfermedad lo llegó a afectar tanto que sus pulmones sufrieron un daño irreversible.

Durante 8 meses, el mexicano se mantuvo en el hospital y explicó para Despierta América en febrero del año pasado, cómo atacó el virus sus órganos vitales.

"El virus atacó directamente mis pulmones, los dañó muchísimo, entonces ya no podía respirar. La única esperanza que me daban eran buscar un trasplante de pulmones".



A poco más de un año de recibir el trasplante, Toño Mauri se encuentra feliz de poder estar con su familia y durante una entrevista exclusiva para el matutino Hoy, reveló algunos detalles que no había compartido sobre la dura situación que vivió.

Decidió intubarse sin que su familia lo supiera para no morir

Una de las decisiones más difíciles que tuvo que tomar de inmediato para no perjudicar más su salud fue la de permenecer intubado.

"En este caso la tuve que tomar yo (la decisión de intubar), porque llegó un día donde ya no podía respirar. No hubo tiempo de avisarle a mi familia porque fue tan rápido. Sabía que si no lo hacía me iba a quedar ahí y lo primero que hice fue firmar un papel donde yo era el responsable de haber tomado la decisión. Tomé mi teléfono y grabé un mensaje para mis hijos, para mi esposa y era como una despedida".



Continuó su historia revelando que estuvo cuatro meses en coma y, al despertar, además de notar que le habían realizado una traqueotomía, pensó que había pasado días dormido.

Tanto su doctor como su esposa, no le comentaron cuánto tiempo había permanecido así de manera inmediata, ya que podía impactar su salud.

Sufrió complicaciones antes de recibir su trasplante

Toño Mauri permanció conectado a una máquina que oxigenaba su sangre y sufrió una complicación al reventarse una arteria, afortunadamente los doctores pudieron cauterizarla y deternla, pues de haber entrado a cirugía, confesó que quizá no hubiera sobrevivido.

"Una de las cosas más fuertes que vivimos, bueno que vivieron mi esposa y mis hijos, fue que no sabían cómo iba yo a regresar de ese coma, porque ya había sido tan largo que los doctores ya habían sido claros con ella, le dijeron 'señora son cuatro meses, hay que ver sino viene un daño cerebral o de la memoria".



El actor confirmó que su única era hacerle el transplante doble de pulmón, pero no tuvo mucha suerte en encontrar un donador, pues su familia fue rechazada al hacer contacto con los servicios de trasplante en Estados Unidos por "ser un caso muy extremo".

Ahora ve la vida de manera distinta

Tras conseguir un donador, el participante de la telenovela 'El Privilegio de Amar', tuvo un cambio notorio en su ánimo y poder tener una segunda oportunidad lo ayudó a recuperarse poco a poco.

"El trasplante me cambió, me dio mucha fuerza saber que tenía una esperanza de vida, porque sí llegue a pensar que ya me iba. Ahora que yo despierto, yo se que, si me quedé y Dios quiso que me quedara, es porque tengo una misión que hacer, siento que esta va ligada a mi testimonio de lo que me pasó".



En redes sociales Toño Mauri ha compartido lo feliz que está porque todo salió bien y celebró el primer año después de su trasplante con un pastel que decía 'Feliz Cumpleaños'.