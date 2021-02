Toño Mauri aclara que no utilizó tráfico de influencias para conseguir el trasplante de pulmones

"No es un tema de que conozco a fulanito, eso aquí en Estados Unidos no funciona de esa manera . Yo no llegué aquí con ninguna recomendación ni una carta, simplemente llegué como un paciente más ", explicó al show 'Sale el sol'.

Toño compartió los emotivos momentos que vivió cuando sentía que su final estaba cerca y se aferró a su fe: "Solo le pedí a Dios que me ayudara porque yo quería ver a mis hijos una vez más y a mi esposa . Se lo pedí con mucho amor y cariño y sé que me escuchó, porque él tiene algo para mí que quiere que haga, y creo que va relacionado a esto, a este testimonio".

El actor creyó que su estadía en el hospital sería por 2 o 3 días "pero me encontré con la realidad, me hizo pensar que cada día era el último durante 8 meses". Su experiencia le mostró que el covid-19 no respeta condición social ni edad: "Me di cuenta que (el virus) no tiene selección, le da a cualquier persona, y en este caso, al que le dio más fuerte, fue a mí".