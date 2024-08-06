Tom Hanks

Roban propiedad de Tom Hanks valuada en 26 millones de dólares: esto se sabe del incidente

Tom Hanks y su esposa Rita Wilson no estaban dentro de la propiedad durante el robo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video Tom Hanks ya estaba casado cuando conoció a la mujer de su vida.

La mansión de Tom Hanks y su esposa Rita Wilson en Los Ángeles, valuada en 26 millones de dólares, fue blanco de delincuentes. Según informes de TMZ, la propiedad fue invadida hace unas semanas cuando los ladrones rompieron los vidrios de la casa de huéspedes para acceder al interior.

La pareja de actores no se encontraba en la propiedad durante el incidente que se cometió a la luz del día. Además, los criminales no lograron entrar a la residencia principal, limitando así el alcance del robo.

PUBLICIDAD

Más sobre Tom Hanks

Tom Hanks alarma por su salud tras aparición en show: esto ocurrió
1 mins

Tom Hanks alarma por su salud tras aparición en show: esto ocurrió

Univision Famosos
Se cumplió otra profecía de 'Los Simpson': Tom Hanks es vocero del gobierno
2 mins

Se cumplió otra profecía de 'Los Simpson': Tom Hanks es vocero del gobierno

Univision Famosos
Famosos con los matrimonios más estables: algunos llevan más de 30 años juntos
4 mins

Famosos con los matrimonios más estables: algunos llevan más de 30 años juntos

Univision Famosos
6 lecciones de 'Toy Story' que entiendes hasta que eres adulto: debes aceptar el cambio
3 mins

6 lecciones de 'Toy Story' que entiendes hasta que eres adulto: debes aceptar el cambio

Univision Famosos
Wilson de ‘Náufrago’ y otros objetos de películas subastados en miles de dólares
4 mins

Wilson de ‘Náufrago’ y otros objetos de películas subastados en miles de dólares

Univision Famosos
7 actores que tuvieron que transformar su cuerpo para conseguir un papel
16 fotos

7 actores que tuvieron que transformar su cuerpo para conseguir un papel

Univision Famosos
Tom Hanks ya estaba casado cuando conoció a la mujer de su vida.
3:27

Tom Hanks ya estaba casado cuando conoció a la mujer de su vida.

Univision Famosos
Confirmado: Scarlett Johansson está embarazada por segunda vez
2 mins

Confirmado: Scarlett Johansson está embarazada por segunda vez

Univision Famosos
¿‘The Rock’ presidente de EEUU? Casi el 50% de la gente lo apoya en una encuesta
2 mins

¿‘The Rock’ presidente de EEUU? Casi el 50% de la gente lo apoya en una encuesta

Univision Famosos
Tom Hanks sabía qué hacer para cumplir las últimas peticiones de su esposa Rita Wilson si moría de coronavirus
15 fotos

Tom Hanks sabía qué hacer para cumplir las últimas peticiones de su esposa Rita Wilson si moría de coronavirus

Univision Famosos

Hasta el momento no se ha dado a conocer el valor total de los objetos sustraídos, ni se han reportado detenciones. Sin embargo, las autoridades continúan con las investigaciones para localizar a los responsables.

De acuerdo con diversos medios como abc7, este incidente se suma a una serie de robos que han afectado a varias residencias de celebridades en Los Ángeles, lo que ha generado una creciente preocupación entre los habitantes de las zonas exclusivas de la ciudad.

La rapera Bhad Bhabie, la actriz Sarah Hyland y el actor Marlon Wayans son algunas de las recientes víctimas de los amantes de lo ajeno.


Relacionados:
Tom HanksRita WilsonAsaltos y RobosLos AngelesCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD