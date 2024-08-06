Roban propiedad de Tom Hanks valuada en 26 millones de dólares: esto se sabe del incidente

Video Tom Hanks ya estaba casado cuando conoció a la mujer de su vida.

La mansión de Tom Hanks y su esposa Rita Wilson en Los Ángeles, valuada en 26 millones de dólares, fue blanco de delincuentes. Según informes de TMZ, la propiedad fue invadida hace unas semanas cuando los ladrones rompieron los vidrios de la casa de huéspedes para acceder al interior.

La pareja de actores no se encontraba en la propiedad durante el incidente que se cometió a la luz del día. Además, los criminales no lograron entrar a la residencia principal, limitando así el alcance del robo.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el valor total de los objetos sustraídos, ni se han reportado detenciones. Sin embargo, las autoridades continúan con las investigaciones para localizar a los responsables.

De acuerdo con diversos medios como abc7, este incidente se suma a una serie de robos que han afectado a varias residencias de celebridades en Los Ángeles, lo que ha generado una creciente preocupación entre los habitantes de las zonas exclusivas de la ciudad.

La rapera Bhad Bhabie, la actriz Sarah Hyland y el actor Marlon Wayans son algunas de las recientes víctimas de los amantes de lo ajeno.