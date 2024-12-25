Tom Hanks alarma por su salud tras aparición en show: esto ocurrió

Video Tom Hanks ya estaba casado cuando conoció a la mujer de su vida.

Tom Hanks desató alarma por su salud tras su aparición en el show de Jimmy Fallon por aparentes movimientos involuntarios en su cuerpo.

El 21 de diciembre, el galardonado actor de Hollywood acudió como invitado a ‘Saturday Night Live’ junto a estrellas como Martin Short, Scarlett Johansson, Paul Rudd y John Mulaney.

Durante la transmisión del show, el momento que llamó la atención de los espectadores fue cuando Tom Hanks se puso de pie para tomar una bandeja. Mientras sostenía la pieza, aparentemente, sus manos no dejaban de temblar.

Aunque en la emisión no se hicieron comentarios al respecto, en redes sociales el nombre del intérprete de 68 años fue mencionado en varias ocasiones. Tanto en X como en Instagram se especuló sobre un supuesto padecimiento de Parkinson.

Fans have expressed concern over Tom Hanks' recent Saturday Night Live appearance after noticing his trembling hands.



While holding a microphone and speaking, Hanks appeared unable to steady his shaking right hand.



In an attempt to control it, he placed his left hand beneath… pic.twitter.com/Spn96d0g4L — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) December 24, 2024

Ya había presentado temblores en las manos

Sin embargo, esta no sería la primera vez que Tom Hanks presentaría movimientos involuntarios en el cuerpo. En junio de 2022, habría presentado este mismo problema durante el estreno de la película de Elvis.

La revista ¡HOLA! reportó que aquella ocasión “la audiencia no podía evitar mirar continuamente su mano” derecha, que no dejaba de temblar mientras sostenía el micrófono.

Además de los presuntos movimientos involuntarios de su mano, aquella ocasión también llamó la atención su drástica pérdida de peso. Incluso, se especuló que tendría que ver con la diabetes tipo 2 que padece.

"Lo voy a reconocer. Según he ido envejeciendo, toda la comida basura que comí de pequeño me ha generado una diabetes de tipo 2", dijo el protagonista de ‘Forrest Gump’ a Pablo Motos en 'El Hormiguero' en 2022.