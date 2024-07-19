¿Quién es el actor que da vida a Aemond Targaryen en 'House of the Dragon'? Conoce a Ewan Mitchell

Video Ewan Mitchell pasó de trabajar en restaurantes a ser Aemond Targaryen: por esta razón nunca ha visto 'Game of Thrones'

Ewan Mitchell y sus inicios: ¿dónde nació?

Ewan Mitchell nació en la tranquila ciudad de Derby, Inglaterra, en 1997. Creció en un hogar modesto con un hermano mayor, y desde chico supo que quería ser actor. Sin embargo, esto era complicado debido a su contexto económico. Sus padres lo encaminaron a estudiar sistemas y a trabajar desde muy joven. Ewan fue mesero para poder atender sus gastos. Sin embargo, no dejó de perseguir su sueño de ser actor, hasta que obtuvo un lugar en un prestigioso centro de entrenamiento actoral, el Central Junior Television Workshop en Nottingham.

Los primeros papeles de Ewan fueron en 'Just Charlie', 'High Life', 'The Last Kingdom' y, más recientemente, 'Saltburn'. Pero ha sido con su interpretación de Aemond Targaryen en 'La casa del dragón' que Ewan ha conquistado la televisión.

El reto de ser Aemond Targaryen sin haber visto 'Game of Thrones'

El Príncipe Aemond Targaryen en 'House of the Dragon' no solo le ha ganado elogios de la crítica sino también el corazón de los fans de la fantasía épica. Y es que Ewan Mitchell siempre fue el indicado para el papel.

Su audición impresionó tanto al equipo de casting que no dudaron en que sería la mejor opción para interpretar al temible príncipe, ya que la actuación de Mitchell les pareció inquietante desde el primer momento.

Pero ser un personaje tan emblemático ha tenido algunos retos, empezando por una escena de desnudo integral. Sobre ella, Ewan comentó que no fue una escena fortuita, sino necesaria para comprender los motivos internos de su personaje.

“No fue una elección que tomamos a la ligera. Pero es cierto que Aemond sorprende al público. La debilidad no forma parte del vocabulario de Aemond”



Otro de los obstáculos -aunque quizás haya funcionado a su favor- es que Ewan nunca vio 'Game of Thrones'. Cuando la serie se estrenó, el actor no le prestó atención. Pero al obtener el rol de Aemond, Mitchell se propuso alejarse de ella lo más posible. ¿La razón? No quería que otras actuaciones influyeran la suya. Por lo que su desempeño como Aemond ha sido basado en su intuición y creatividad.

¿Ewan Mitchell tiene novia? Lo que se sabe de su vida personal

Con una trayectoria ya impresionante y un futuro aún más brillante por delante, Ewan Mitchell se perfila como una estrella en ascenso en el firmamento de Hollywood. Los fans han intentado averiguar más sobre él, sin embargo, esto ha sido difícil. Se conoce que, aunque el personaje de Aemond tiene 19 años, Ewan tiene 27. Además, mide 1.77 metros. Sobre su vida privada poco se sabe. Ewan Mitchell no ha presentado formalmente a ninguna pareja, y no tiene redes sociales.

Incluso, en TikTok se ha bromeado con que el actor es un ‘iceberg’, pues parece imposible acceder a su corazón. No obstante, lo que sí se sabe es que el actor va encaminado a convertirse en una de las más grandes estrellas de televisión del momento.