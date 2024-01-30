Daniela Romo rompe en llanto por la muerte de Tina Galindo: “Es el ser que me dio el ser sin parirme”

Daniela Romo rompió en llanto al hablar de Tina Galindo, su inseparable amiga que falleció a los 77 años a consecuencia de un paro respiratorio.

La actriz reapareció este 30 de enero ante los medios de comunicación visiblemente afectada por la muerte de la productora teatral, a quien describió como “el ser que me dio el ser sin parirme”.

“Les agradezco a todos que estén aquí… 44 años haciendo todo juntas, y nunca me alcanzará la vida, la que me toque, más que para honrar lo que ella me enseñó, recorrer los caminos por lo que ella me guió, y todo lo que me regaló en la vida”, expresó con voz entrecortada.

“Aquí estuvimos (con ella). Lo importante es que se queda en los corazones de muchas personas, en la mente de muchas personas, y especialmente en mi… porque Tina es el ser que me dio el ser sin parirme… es un vacío grandísimo en mi vida, ahora sí me siento muy huérfana porque ya no tengo ni a mi mamá y ya no tengo a Tina, pero las llevo en mi”, continuó Daniela Romo.

La actriz se pudo despedir de Tina Galindo

Intentando contener el llanto y sin entrar en detalles, la intérprete de 64 años reveló que tuvo la oportunidad de despedirse de su amiga, a quien le agradeció por “todo el amor” que le dio.

“Sí, afortunadamente (nos pudimos despedir)… Le doy gracias a la vida y le doy gracias a Dios”, expresó. “(Le dije) lo que le agradecía… y todo el amor que siempre sentí, siento y siempre sentiré por ella… La admiración y el respeto por todo lo que ella hizo”, agregó.

Daniela Romo y Tina Galindo eran grandes amigas. Imagen Mezcalent / Daniela Romo / Instagram



Por último, Daniela Romo agradeció que la vida le hubiera puesto en el camino a Tina Galindo, a quien dijo, siempre la llevará en el corazón.

“Yo no creo en eso de las almas gemelas ni las medias naranjas… Creo que simplemente Dios bendice a ciertos seres y los hace encontrarse en el camino y recorrerlo juntos (…) Ella me acompañó en todo mi trayecto (con el cáncer) y nunca terminaré de agradecerle cómo me apoyó, cómo me ayudó y cómo me cuidó. La despido con todo el amor que soy capaz de despedirla y no la despido, la llevo en mí”, finalizó.