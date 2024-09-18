¿Daniela Romo está delicada de salud? Se aclara qué ocurre con la actriz

Video Entre lágrimas, Daniela Romo se despide de Tina Galindo: "44 años haciendo todo juntas"

Daniela Romo reapareció en sus redes sociales luego de que surgieran rumores de que estaba delicada de salud.

La actriz compartió en su cuenta de Instagram un par de videos con la intención de esclarecer cómo se encuentra después de que la revista TVNotas reportara que supuestamente no se había presentado a trabajar en la telenovela Amor Amargo por problemas de salud.

“AQUÍ estoy en estos momentos y muy bien, grabando AMOR AMARGO. No crean en todo lo que publican en las revistas”, escribió el 17 de septiembre.

“Aquí estamos, grabando desde temprano. Yo no sé qué tanto rollo, pero yo les agradezco que me hagan favor de preocuparse por mi persona, los quiero”, agregó en otra publicación en la que se dejó ver con el actor Arturo Peniche.

Mientras que en un tercer video, en el que apareció con el actor Andrés Palacios, Daniela Romo enfrentó rumores sobre una supuesta muerte.

“Hoy es martes 17 de septiembre, para que todos sepan, porque todo el mundo anda diciendo por ahí que ya morí, pero yo muero por éste”, subrayó.

Daniela Romo habría sido operada

Los rumores sobre supuestos problemas de salud de Daniela Romo comenzaron a principios de septiembre. Incluso, fue la actriz Martha Julia quien ventiló que su compañera en Amor Amargo se había ausentado de sus llamados en la telenovela Amor Amargo porque “algo tenía”.

“Me enteré algo que tenía, pero no sé qué esté pasando. No la he visto porque nuestros personajes no coinciden. No estamos compartiendo escena. No sé qué esté pasando con ella”, indicó a Talentos Latinos México.

La revista TVNotas reportó en su edición impresa del 17 de septiembre que supuestamente Daniela Romo se había realizado una cirugía programada, en agosto pasado, para atender problemas con una hernia en la columna.

Aunque la publicación insistió en que la cirugía había sido un éxito, reportaron que a la intérprete de 65 años le seguían realizando “muchos estudios y análisis”, ya que supuestamente, los médicos le habían encontrado “algo”.