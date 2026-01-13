Agresión sexual Timothy Busfield se entrega a las autoridades para enfrentar cargos de abuso sexual infantil El actor está acusado por dos cargos de contacto sexual delictivo con una menor y un cargo de abuso infantil

El actor ganador del premio Emmy, Timothy Busfield, se entregó este martes 13 de enero a las autoridades y prometió luchar contra los cargos de abuso sexual infantil en su contra en Nuevo Mexico.

Su detención se produce después de que las autoridades de Albuquerque emitieran una orden de arresto el viernes por dos cargos de contacto sexual delictivo con una menor y un cargo de abuso infantil.

Busfield, quien está casado con la actriz Melissa Gilbert , es conocido por sus apariciones en “The West Wing”, “Field of Dreams” y “Thirtysomething”, la última de las cuales le valió un Emmy como actor de reparto destacado en una serie dramática en 1991.

“Tim compareció voluntariamente ante las autoridades de Nuevo México tras viajar por todo el país para confrontar estas acusaciones falsas y profundamente preocupantes”. “Es inocente y está decidido a limpiar su nombre”. Stanton Stein, abogado de Busfield

Busfield fue fichado por la policía de Albuquerque por los cargos, según informó Gilbert Gallegos, portavoz del departamento de policía de la ciudad. Su primera comparecencia ante el tribunal estaba programada para el miércoles.

¿Qué dice la denuncia contra Timothy Busfield?

La denuncia penal presentada por un investigador ante el departamento de policía indica que el niño declaró que tenía 7 años cuando Busfield lo tocó tres o cuatro veces en sus partes íntimas por encima de la ropa. Busfield presuntamente lo tocó cinco o seis veces en otra ocasión cuando tenía 8 años, según la denuncia.

Busfield ha negado las acusaciones

Busfield negó las acusaciones cuando fue entrevistado por las autoridades el otoño pasado como parte de una investigación, según la denuncia.

La denuncia también dice que el niño supuestamente tenía miedo de contárselo a alguien porque Busfield era el director y temía enojarse con él.