Thalía presume sus zapatillas de Cenicienta y fans aplauden su outfit: "pareces princesa"

En los últimos días, Thalía se ha visto involucrada en la polémica debido a los rumores de que esposo, Tommy Mottola, tendría un romance con la cantante Leslie Shaw.

Guardando silencio sobre ese tema, la intérprete de ‘Amor a la mexicana’ presumió en su cuenta de Instagram el outfit que utilizó para celebrar, al lado de su marido y amigos, el Día de San Valentín.

Así lucen las zapatillas de Cenicienta de Thalía

Demostrando que tiene un gran sentido de la moda, Thalía eligió para esa fecha tan especial un vestido bohemio con mangas abullonadas, escote cruzado y falda plisada, en color blanco.

Asimismo, usó diversos collares dorados, de varios largos, para complementar su vestimenta. Entre ellos destaca uno que contiene un dije de unicornio.

Quien fuera la protagonista de melodramas como ‘Marimar’, que puedes ver gratis aquí en ViX, también lució algunas pulseras, un llamativo reloj y aretes.

Sin embargo, la pieza que destacó de su atuendo fue el calzado, cuyo diseño recuerda a las icónicas zapatillas de Cenicienta: de punta y tiras transparentes, y recubiertos de cristales.

La actriz de 51 años se veía jovial y relajada gracias a su maquillaje natural y a que dejó su cabello suelto, por lo que las ondas enmarcaban suavemente su rostro.

Los fanáticos de Thalía no perdieron la oportunidad de aplaudirle este look, así que en varios comentarios en el post quedó al descubierto lo mucho que les gustó.

“[Eres] una princesa de cuento de hadas. ¡Qué hermosa!”, “Yo quiero esos zapatos” y “Qué padrísimo vestido” son algunos de los mensajes.

Mottola, con quien contrajo matrimonio en diciembre del 2000, tampoco se resistió a expresarle a la artista mexicana sus sentimientos: “Te amo”, comentó.

El mismo productor compartió en su perfil de la red social una fotografía de la cena que compartieron con su hijo, Matthew Alejandro, y amigos, como Lili Estefan.

Thalía y la polémica por sus outfits: así se defendió de las críticas

El año pasado, Thalía fue fuertemente señalada de “usar siempre la misma ropa”, por lo que ella quiso exponer sus razones para así hacerlo.

“Me encanta, si yo pudiera usar esta [playera] todos los días, la usaría. Mis pantalones, igual”, dijo en una grabación que colgó en sus historias de Instagram.

La estrella de ‘Marimar’ sentenció además que ella pone su comodidad como una prioridad al momento de elegir las piezas que portará.

“Me gusta estar cómoda, usar esto. No soy de las que [dicen]: ‘Ay, me voy a poner lo último de no sé qué ahorita para que todos [me vean], no’, declaró.



Eso sí, ella puntualizó que aunque repita prendas, las armoniza con los accesorios que acaba de adquirir.

“Me gusta, por ejemplo, usar esta gorrita nueva. Claro, me gusta usar collar nuevo”, enunció con toda sinceridad.