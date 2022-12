Thalía reveló que a sus hijos no les gusta su fama: explicó por qué “es un peso” para ellos

Thalía no duda en mostrar su día a día en redes sociales, gracias a lo cual sus fans conocen muchos detalles de su vida.

Pero, si hay un tema en el que la actriz de ‘Quinceañera’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX) no ahonda es en lo que respecta a sus hijos.

Por ello, las apariciones de los retoños que tuvo con Tommy Mottola se limitan a los cumpleaños de los mismos. Los 15 años de Sabrina Sakaë el pasado octubre, por ejemplo, fueron la oportunidad perfecta para que la también cantante felicitara a su primogénita públicamente.

Lo mismo sucedió en junio del 2022, cuando la intérprete de 51 años mostró lo mucho que ha crecido Matthew Alejandro en el marco del cumpleaños 11 del menor de su familia.

Ahora, Thalía reveló un nuevo detalle de sus hijos: lo que piensan sobre la fama de sus papás.

Thalía reveló que a sus hijos no les gusta la fama

En entrevista con ‘Venga la alegría’, emitida el pasado 9 de diciembre, la actriz de ‘Marimar’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX) admitió que sus hijos no se sienten tan cómodos frente al ojo público.

Al ser cuestionada sobre “qué le dicen” sus retoños sobre su fama, respondió:

“Como que no les gusta mucho el tema, tanto de la mamá como del papá”.



Thalía reflexionó que la popularidad de sus progenitores en realidad se ha convertido en un “peso” para Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro, que tienen que vivir bajo los reflectores sin haberlo escogido así.

“Quieras que no es como un peso, ¿sabes? Ellos no eligieron estar ante las cámaras o no eligieron que de pronto salgamos y hay un paparazzi o otro les esté tomando fotos. No eligieron eso (...) No quieren saber mucho de lo que hace mamá y papá”.



En ese sentido, también describió a los jóvenes como “más privados”.



Lo cierto es que esta no es la primera vez que la protagonista de ‘María Mercedes’ (que puedes disfrutar sin costo en ViX) revela que sus hijos no están interesados en la fama de sus papás.

En junio del 2020, Thalía reveló en El Break de las 7 que “les choca” la farándula.

En esa misma ocasión, contó que Sabrina estaba interesada en el mundo de la animación:

“Ella adora hacer animaciones y le encanta dibujar, pintar, crear, hacer cómics, etcétera”.



Por su parte, Matthew Alejandro deseaba ser ‘gamer’.



Así, todo indica que los hijos de Thalía y Tommy Mottola no seguirán sus pasos en los espectáculos, aunque podrían dedicarse a algo relacionado con las artes.

Cuéntanos, ¿te gustaría que Sabrina y Matthew se mostraran más en público?