Tenoch Huerta confesó que sufrió bullying de niño: habló de cómo le impactó

Tenoch Huerta mintió para quedarse con su papel de Namor en la película de Marvel.

En su preparación para el rol, además, tuvo que hacer muchos sacrificios en su dieta y entrenamiento físico.

Sin embargo, esos no son los únicos obstáculos que ha tenido que superar. Recientemente, reveló que desde su infancia ha pasado por momentos difíciles.





Tenoch Huerta reveló que vivió bullying en su infancia

En su visita al programa ‘Sale el sol’ a principios de noviembre, el actor fue cuestionado sobre diversos aspectos de su vida, empezando por su infancia.

De sus primeros años comentó:

“Yo la verdad tuve una infancia súper bonita, me la pasé muy bien, vengo de una familia muy amorosa y unida”.



En ese mismo sentido, recalcó que sus papás siguen casados y sus hermanos son “súper chidos (agradables)".

Sin embargo, no todo fue del todo positivo, pues mientras que en su círculo cercano reinaba el amor, por otro lado llegaron los malos tratos.

“De chavillo (jovencito) sufrí bullying de repente pero, pues nada, salvo ese pequeño…que no estuvo tan divertido, lo demás, la verdad es que fue de mucha plenitud y de mucha diversión”.



Al ser cuestionado sobre por qué le hacían bullying, Tenoch Huerta respondió:

“Por gandallas, nomás, porque yo vengo de una familia muy amorosa y estable y mis vecinitos, pues, vienen de otros contextos”.



Si bien a la nueva estrella de Marvel le funcionó para “forjar carácter”, recalcó que esa no debe ser una justificación para que los niños se traten mal o no se intervenga en esos caso.

“Hay gente que justifica el bullying diciendo ‘te forma el carácter’... ¡No!, sobrevives al bullying, aprendes a vivir con el bullying”.



De igual manera, señaló que no es necesario haber pasado por una situación de abuso para tener un gran carácter.

“No, no, el bullying no forma el carácter, lo que forma el carácter es el amor, la comprensión, el apapacho, estar con la familia, estar con la familia, con los amigos, practicar deportes… todo lo que ya sabemos. Eso es lo que forma el carácter, no que te estén agarrando a zapes (golpes)”.

Otras dificultades que vivió Tenoch Huerta

Lo cierto es que el camino del mexicano hacia el estrellato no ha sido sencillo. De hecho, él ni siquiera tenía pensado convertirse en actor, según reveló recientemente en una conferencia de prensa en el Festival de Cine de Los Cabos:

“Simplemente pasó”, aseguró.



En el mismo lugar, dio a conocer que, después de sus clases en la universidad (donde estudió Periodismo y no una carrera relacionada con las artes), terminaba sus tareas antes de regresar a su casa, por lo que en ocasiones tenía que tomar un camión a las 11 o 12 de la noche hasta el norte de la Ciudad de México y luego otro segundo, que lo llevaba a Coacalco, la localidad del Estado de México en la que vivía.

“Nunca lo vi como un sacrificio, para mí era lo que había que hacer para tomar clase”, dijo sobre esa etapa de su vida.