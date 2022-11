Tenoch Huerta consiguió los músculos de 'Namor' con esta rutina: fotos de su transformación

Tenoch Huerta mintió para conseguir el rol de Namor en la secuela de ‘Black Panther’: el actor mexicano no sabía nadar, pero aun así se aventuró a dar vida al hombre submarino.

Aprender a nadar y dominar la disciplina de la apnea fueron de dos de las principales actividades físicas a las que sometió a su cuerpo. Sin embargo, no fueron las únicas.

La rutina de Tenoch Huerta para ser Namor: fotos de su transformación



A inicios de su carrera, el actor de ‘Mexican Gangster’ (que puedes ver en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX) se caracterizó por un físico en donde los músculos trabajados no eran necesarios para personificar a sus diferentes personajes de series y películas.

Por ejemplo, para dar vida a Rafael Caro Quintero en la serie de Netflix ‘Narcos: México’, Huerta simplemente tuvo que aumentar de peso, sin necesidad de verse musculoso o fit, según contó para Men’s Health, el 17 de octubre de 2022.

“Para Narcos, solo necesitaba lucir enorme, no exactamente ‘fitness’”

Sin embargo, para su debut en Marvel como Namor, Tenoch si necesitaba estar en forma. La meta no era lograr un aspecto sumamente musculoso como el de otros personajes de Marvel como Thor o Capitán América, sino uno ad hoc al del Sub-Mariner.

“Para ‘Black Panther’, para este personaje [Namor], no necesitaban un tipo grande, como superhéroe, más bien como un nadador”.



Bajo la guía de su entrenador Jerónimo, Huerta se ejercitó seis días a la semana durante varios meses. Su rutina de ejercicio consistió en dos entrenamientos de alta intensidad, uno de baja intensidad, repetirlo todo y descansar.

“Lo odio, pero es perfecto”, advirtió Tenoch cuando le preguntó su entrenador si le gustaba su entrenamiento.



El ‘workout’ del actor mexicano contemplaba todo su cuerpo e iniciaba con sentadillas con barra (3 sets de 8 repeticiones), las cuales fueron esenciales para lograr los grandes cuádriceps que lucen en el corto short de su traje como Namor.

Sus piernas también las trabajó con romanian deadlifts, también conocido como peso muerto rumano (3 sets de 8 repeticiones).

Bajo este esquema de 3 sets de 8 repeticiones, Tenoch realizó varios ejercicios como Sled Push/Pull, en donde empujó y jaló una especie de trineo con peso, así como ejercicios con mancuernas que lo ayudaron a crear sus torneados brazos y espalda.

El actor de ‘Vive por mi’ (que puedes ver en ViX+) realizó press de banca inclinado y press con mancuernas, pero con un giro, este último ejercicio lo hacia sentado en el piso con las piernas lo más estiradas posibles para también trabajar su abdomen y equilibrio.

Otro ejercicio que también retó la fuerza de su abdomen -y en realidad de todo su cuerpo- es la extensión de pierna en posición pike, la cual realizó en 4 a 6 sets de 8 a 20 repeticiones.

Además de su entrenamiento en el gimnasio, Tenoch acondicionó su cuerpo en el agua: nadaba alrededor de 90 minutos seguidos.

Más allá del ejercicio, el actor mexicano también tuvo que ser muy estricto con su dieta, según contó en entrevista para Excelsior, publicada el 12 de septiembre de 2022.

“Me pusieron una madriza con una dieta estricta y eso sí lo odio. Yo era un gordito feliz y me pusieron a hacer ejercicio. Bromeaba con la producción y les decía que si [Namor] era el Rey de los mares, que por qué mejor no era un manatí feliz y pues no”.

Si bien, Tenoch no dio detalles sobre los alimentos que conformaban su dieta, pero sí destacó que en la época decembrina tuvo que abstenerse de muchos gustos.

“Sí la sufrí porque tuvimos unas vacaciones en diciembre durante la filmación y, en plenas fiestas decembrinas, no pude comer nada ni entrarle a todo lo que me encanta. Me tuve que aguantar”

El esfuerzo de Tenoch Huerta valió la pena. Su físico como Namor ha sido aplaudido en redes. Además, su interpretación como el mutante submarino también ha sido aclamada por múltiples críticos de cine.