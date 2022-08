Tenoch Huerta mintió para trabajar en ‘Black Panther 2’: “los mexicanos jamás decimos que no”

‘Black Panther 2’ contará con la presencia de varios actores latinoamericanos. Entre ellos, Tenoch Huerta, quien le dará vida al villano de la película.

Su participación en la cinta de Marvel ha sido aplaudida como una gran hazaña de la comunidad latina en Hollywood, pero lo cierto es que el mexicano tuvo que hacer algo poco común para quedarse en ella.

Tenoch Huerta contó la mentira que dijo para quedarse con el papel de Namor en ‘Black Panther 2’

En entrevista con la revista ‘Life and Style’ publicada el pasado 29 de agosto, el actor de ‘Colosio, el asesinato’ (película que puedes ver gratis en ViX) recordó cómo fue su primer acercamiento con Marvel.

Según aseguró, fue el propio director de ‘Black Panther’, Ryan Coogler, quien, a través de una videollamada, le ofreció el antagónico de la secuela.

Sin embargo, algunos problemas técnicos no le permitieron entender del todo el papel que le estaba exponiendo:

“Ya en la llamada, empezó a contarme parte de la historia, dándome algunas pistas sobre la película, sobre la historia, lo que iba a ocurrir con Wakanda, pero de repente, en medio de la conversación, el Zoom se quedó bloqueado y cuando regresé (a la videollamada) me dijo: ‘Entonces, ¿cómo lo ves?’”.



El mexicano, aún en medio de la confusión, no dejó pasar la oportunidad (sin importar cuál fuera esta):

“Le contesté que todo bien, pero en realidad no sabía qué me estaba ofreciendo porque no lo había entendido”, relató.



En esas primeras conversaciones, el equipo de Marvel también le preguntó a Tenoch Huerta si sabía nadar: “respondí que nunca me había ahogado”.

Hay que recordar que Namor, el villano al que le dará vida, es gobernante de la Atlántida. Es decir, vive bajo el agua y muchos de sus poderes tienen ue ver con el control de este elemento, por lo que la natación era indispensable para el rol.

Lo cierto es que el histrión no contaba con esta habilidad:

“Claro que no dije nada entonces, porque no me iban a dar el papel. Tuvimos que explicarles mediante mi abogado en Estados Unidos que así somos los mexicanos. Jamás decimos que no y luego ya vemos qué pedo (cómo lo resolvemos)”, comentó.



Afortunadamente, los ejecutivos de Marvel no le retiraron su oferta tras enterarse de este detalle y él, por su parte, tuvo que tomar clases de natación.



Sobre cómo fue su participación en la creación del villano en ‘Black Panther 2’, Tenoch Huerta comentó que:

“Siempre estuvieron muy abiertos a mis comentarios y proposiciones para mejorar al personaje. Puedo decir que escucharon 90 por ciento de mis notas y propuestas”.



Además, detalló que la invención de Talocan, la civilización ficticia que reinará en la pantalla, está “basada en la investigación de un equipo formado por personas procedentes de diferentes rubros profesionales”.