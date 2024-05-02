¿Quién es el nuevo novio de la presentadora Tania Rincón?
Tania Rincón confirmó su relación con el productor de televisión, Pedro Pereyra. La conductora del programa Hoy se dio una nueva oportunidad en el amor desde hace seis meses.
Tania Rincón, después de un año de hacer público su divorcio con Daniel Pérez, confirmó su relación con el productor de televisión Pedro Pereyra.
¿Quién es el nuevo novio de Tania Rincón?
Pedro Pereyra, nacido en 1991, se graduó en la carrera de Ciencias de la Comunicación en 2016 y ahora se desempeña como productor de televisión.
Además, es el hermano menor del futbolista Jair Pereira, quien jugó en el club Necaxa (equipo del que Eva Longoria y Ryan Raynolds son accionistas) hasta 2021.
Pedro también es cantante y lanzó su primer sencillo, 'Nadie', en 2023, seguido por el tema 'Real' el 18 de marzo de 2024.
Aunque Tania había dado pistas sobre su relación con Pedro, fue hasta el 30 de abril pasado que confirmó oficialmente su noviazgo.
“No lo conocí en (el Mundial de) Rusia, sí nos conocimos en un evento deportivo, pero no lo conocí en Rusia. De hecho, en Rusia ni siquiera trabajábamos juntos. Nos conocimos hace como dos años, poquito más de dos años, cuando fue el Mundial de Qatar”, contó a TVNotas.
La presentadora y Pedro Pereyra comenzaron su relación “hace seis meses”. De acuerdo con Tania Rincón, su novio productor es un hombre divorciado.