¿Fernando Colunga es el nuevo galán de Tania Rincón? Ella aclara su situación amorosa

“Todavía no hay galán, estoy solterita, pero no te voy a mentir, por supuesto que me gustaría encontrar el amor. Quiero un hombre divertido, muy ameno, que esté interesado en el ejercicio porque a mí es algo que me apasiona mucho, entonces me gustaría alguien que me pueda acompañar a un partido de futbol, por ejemplo, pero al cine también”, declaró a la publicación.