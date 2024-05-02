Tania Rincón destapa si hubo un “tercero en discordia” en su divorcio y habla de su actual novio

Video Tania Rincón lo hace de nuevo: se le va la voz en programa en vivo y le dicen que parece Chabelo

En febrero de 2023, Tania Rincón terminó su matrimonio con Daniel Pérez, padre de sus hijos, con quien sostuvo una relación por 16 años, 11 de los cuales estuvieron casados.

Tras su divorcio, la conductora de Hoy se dio otra oportunidad en el amor y comenzó una relación con Pedro Pereyra, hecho que provocó las especulaciones de un posible “tercero en discordia”.

Ante los rumores, la presentadora concedió una entrevista a TVNotas este 30 de abril y negó una infidelidad, afirmando que esa clase de comentarios son “parte de su chamba por ser una figura pública”.

“La relación que tuve con Dany fue de mucho respeto y de mucha confianza. Llegó a su fin en el momento que nos dimos cuenta de que el amor se había transformado. Nunca hubo un tercero en discordia. Lo quiero dejar claro, nunca hubo infidelidad. Dany y yo siempre tuvimos claro que nuestra relación evolucionó”.

Aseguró que su romance con Pereyra inició “hace seis meses”, aunque se conocen desde hace tiempo, pues ambos trabajan en proyectos de TUDN.

“Pedro y yo hemos tenido una relación laboral. Sigo teniendo trabajo en Televisa Deportes y nos toca coincidir, pero solo ha sido eso”.

Tania Rincón habla de la exesposa de su novio Pedro Pereyra

La originaria de La Piedad, Michoacán, también acabó con las especulaciones de que ha tratado a la exesposa de Pedro Pereyra.

En la publicación, indicó que “no tiene el gusto de conocerla”, pero que “merece todo su respeto”.

“La verdad no. No la conozco. No tengo el gusto de conocerla. Merece todo mi respeto porque forma parte importante de la vida de Pedro”.

Tania Rincón negó que haya exigido a su pareja que hicieran pública su relación, como muchos rumoraron.

“Yo no soy quién para pedirle algo así a Pedro. No me meto en la relación con su exesposa, ni él se mete en la mía con Dany”, comentó.

Pedro Pereyra también habló sobre su relación con la conductora, expresando la profunda admiración que siente por ella.

“ La admiro muchísimo. Primero como profesional. Es una persona puntual, disciplinada. Me ha enseñado muchas cosas y estoy muy feliz con ella”.

¿Habrá boda entre Tania Rincón y su novio Pedro Pereyra?

En los últimos meses, la conductora ha mostrado públicamente detalles de su noviazgo con el productor de TUDN y al ser cuestionada sobre una posible boda, no se dijo cerrada a llegar al altar otra vez.

Tania Rincón bromeó al respecto y dijo que ella podría proponerle matrimonio a Pereyra.

“Esta revolución que venimos creando las mujeres está padrísima y algún día lo podría sorprender. Aplaudo mucho eso. Me encanta que las mujeres tengamos la iniciativa, y si es un sentimiento mutuo, ¿por qué no?”.