Talina Fernández desmiente su muerte: circuló que había fallecido en un accidente automovilístico

" Estoy encantada, hace mucho que yo no sentía esto, la vida me sonríe. ¿Sabes qué querríamos hacer si no fuera inmoral?, enseñarle a los jóvenes cómo los viejos todavía podemos amar, porque en el amor los dos tenemos 40 años, no sé si en una de esas maromas salgamos muertos, pero por lo pronto estamos disfrutando al 1000 por ciento", dijo el 20 de enero en el programa 'De primera mano'.