Actriz de Monteverde sufre “traumatismo craneoencefálico” tras fuerte accidente

La actriz Sugey Ábrego contó detalles sobre el accidente que sufrió en su casa, el cual le dejó una severa lesión en la vértebra que ya estaba generando complicaciones de salud.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Sugey Ábrego, actriz de Monteverde y Vecinos, sufrió un “traumatismo craneoencefálico’ tras un fuerte accidente casero.

De acuerdo con la intérprete, de 47 años, el incidente tuvo lugar en el baño de su casa, el sábado 7 de marzo. “Un simple resbalón en la regadera” le provocó “un golpe muy fuerte en la cabeza”.

“Tuve una un traumatismo craneoencefálico. Como pueden ver, todavía tengo algunas cosas nerviosas que estoy recuperando, de mi habla, de mi movimiento. La inflamación en mi cabeza, al no producir sangre o descalabrarme, decidí continuar con mis actividades en el día a día y me fui al teatro”, mencionó durante una transmisión en vivo de Instagram.

“El golpe fue muy fuerte, muy fuerte. Me fui para atrás y me golpeé con una orilla de la regadera, del borde, y se me inflamó. Me desvanecí y tardé en recuperarme”, agregó.

Sugey Ábrego cuenta detalles del accidente que la dejó con un traumatismo craneoencefálico.
Imagen Sugey Ábrego / Instagram


A pesar de la insistencia de su pareja, Sugey tomó la decisión de trasladarse al teatro para cumplir con sus compromisos profesionales en la obra ‘La Obscenidad de la carne’. Ya en el teatro, fue la actriz, Elizabeth Álvarez, quien se percató que la salud de su compañera no estaba bien.

“¿Qué pasó? Que ese hematoma me estaba presionando la irrigación sanguínea. Tuve una lesión en mi tercera vértebra. Me tuvieron que dar corticoides, desinflamarme, porque además me estaba provocando una arritmia cardíaca. Y les puedo decir que fueron las horas más vulnerables y de más temor que pude haber tenido”, reconoció.

“Fueron 48 horas de evaluación en las que se desinflamó y estoy aquí sentada, moviendo mis brazos, caminando y disfrutando. Reposando y llevándoles esta gran reflexión a ustedes en la que tenemos que valorar cada momento y tenemos que detenernos”, dijo.

De acuerdo con la actriz, el accidente casero que sufrió “fue por estar corriendo, por estrés” y por no detenerse a “hacer las cosas tranquilamente”.

“(Esto) lo tomo como una señal para parar, para detenerme y para dar gracias que no me desnuqué. Los accidentes en la regadera son la causa que tienen un porcentaje muy alto de muerte y hoy les puedo decir que estoy reanudando lentamente mis actividades”.

Por último, Sugey Ábrego agradeció las muestras de apoyo y de cariño que ha recibido en los últimos días e informó que ya había sido dada de alta del hospital.

