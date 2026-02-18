Hijos de famosos

Sobrino de Anahí es mordido por “un tiburón”: hermana de la cantante explica cómo pasó

Marichelo Puente relató de qué manera ocurrió el percance. Además, reveló cómo se encuentra su hijo Patricio, de apenas 11 años.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
add
Síguenos en Google
Video Anahí echa la casa por la ventana y monta una exclusiva feria para el ‘cumple’ de su hijo mayor

Patricio, uno de los pequeños sobrinos de Anahí, fue mordido por “un tiburón”, según dio a conocer su mamá, Marichelo Puente.

La actriz, quien está casada con Jorge D’Alessio, hijo de Lupita D’Alessio, narró lo sucedido por medio de videos subidos a su Instagram este 18 de febrero.

PUBLICIDAD

¿Qué le ocurrió al sobrino de Anahí?

Ante la cámara, Marichelo contó que se encontraban en una playa de Tulum, en Quintana Roo, México, cuando ocurrió el ataque.

Más sobre Hijos de famosos

La transformación del hijo (poco conocido) de Jorge Salinas: ya es modelo
0:48

La transformación del hijo (poco conocido) de Jorge Salinas: ya es modelo

Univision Famosos
Hijo de Itatí Cantoral la ayuda para llegar “pronto” a Hollywood tras aparición en Super Bowl
1:00

Hijo de Itatí Cantoral la ayuda para llegar “pronto” a Hollywood tras aparición en Super Bowl

Univision Famosos
¿Novia o familia? Hijo de Sergio Sendel confiesa qué elegiría si lo ponen entre la espada y la pared
1:00

¿Novia o familia? Hijo de Sergio Sendel confiesa qué elegiría si lo ponen entre la espada y la pared

Univision Famosos
Alicia Villarreal metida en otro lío: ¡ahora le embargan bienes!
0:55

Alicia Villarreal metida en otro lío: ¡ahora le embargan bienes!

Univision Famosos
¿Qué pasó con herencia de Paquita la del Barrio a un año de su muerte?: no dejó nada a su hermana
0:59

¿Qué pasó con herencia de Paquita la del Barrio a un año de su muerte?: no dejó nada a su hermana

Univision Famosos
Ana Patricia Gámez cree que su hija es “therian”: así reacciona ante Giulietta
0:58

Ana Patricia Gámez cree que su hija es “therian”: así reacciona ante Giulietta

Univision Famosos
Lety Calderón se conmueve ante preguntas de su hijo por no tener novia: “¿Por qué nadie se fija en mí?”
0:53

Lety Calderón se conmueve ante preguntas de su hijo por no tener novia: “¿Por qué nadie se fija en mí?”

Univision Famosos
Hija de ‘El Canelo’ vuelve como modelo: él no pudo acompañarla, pero su novio estuvo con ella
2 mins

Hija de ‘El Canelo’ vuelve como modelo: él no pudo acompañarla, pero su novio estuvo con ella

Univision Famosos
Julián Gil reacciona a la versión de que Marjorie de Sousa estaría por buscarlo para convivir con su hijo
2 mins

Julián Gil reacciona a la versión de que Marjorie de Sousa estaría por buscarlo para convivir con su hijo

Univision Famosos
Hija de Cazzu y Nodal se convierte en princesa: así de grande luce Inti a sus 2 años
2 mins

Hija de Cazzu y Nodal se convierte en princesa: así de grande luce Inti a sus 2 años

Univision Famosos

“Mis hijos estaban, junto con un amiguito, literal a 20 pasos de nosotros, en la orillita del mar. El agua no les llegaba ni siquiera a la cintura”, narró.

“Y en eso empezaron unos gritos horribles de Patito, lo escuchó Santi, su hermano. Lo sacó del agua inmediatamente. Él gritaba muchísimo diciendo que algo lo había picado”, agregó.

Cuando Santiago sacó a Pato, como lo llaman cariñosamente, del agua, lo vio con “toda la pierna llena de sangre”.

Tras revisarlo, Marichelo se percató de que su retoño tenía “una mordedura bastante grande”, por lo que lo llevaron de urgencia al hospital.

Ahí, un médico ortopedista “coció” la pierna del niño y, además, determinó qué fue lo que en realidad le sucedió.

“Mide todo y nos dice que fue una mordida de tiburón. No les quiero explicar lo que yo sentí en ese momento”, dijo Marichelo. “Yo sigo en shock”.

¿Cómo se está el sobrino de Anahí?

Al respecto de cómo se encuentra Patricio tras lo que le pasó, Marichelo, quien lo calificó de “muy valiente”, reveló que “está muy bien” y “cicatrizando maravillosamente”.

El médico del menor, en la Ciudad de México, ya lo atendió y determinó que “no había líquido” y tampoco “nada involucrado” a nivel muscular o de los nervios.

“Él tiene una actitud increíble y ya hasta bromas hace”, aseveró acerca de Pato, que cumplió 11 años el pasado mes de septiembre.

PUBLICIDAD

Al terminar su relato, ella igualmente subió a la red social una fotografía en la que se puede ver a Pato en una silla de ruedas, con ambos pies vendados hasta poco antes de las rodillas.

Hermana de Anahí publicó esta fotografía de su hijo Pato, a quien mordió un tiburón.
Hermana de Anahí publicó esta fotografía de su hijo Pato, a quien mordió un tiburón.
Imagen Marichelo Puente/Instagram
Relacionados:
Hijos de famososAnahí Premio Lo Nuestro 2026

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Premio lo Nuestro 2026
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX