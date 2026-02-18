Hijos de famosos Sobrino de Anahí es mordido por “un tiburón”: hermana de la cantante explica cómo pasó Marichelo Puente relató de qué manera ocurrió el percance. Además, reveló cómo se encuentra su hijo Patricio, de apenas 11 años.



Patricio, uno de los pequeños sobrinos de Anahí, fue mordido por “un tiburón”, según dio a conocer su mamá, Marichelo Puente.

La actriz, quien está casada con Jorge D’Alessio, hijo de Lupita D’Alessio, narró lo sucedido por medio de videos subidos a su Instagram este 18 de febrero.

¿Qué le ocurrió al sobrino de Anahí?

Ante la cámara, Marichelo contó que se encontraban en una playa de Tulum, en Quintana Roo, México, cuando ocurrió el ataque.

“Mis hijos estaban, junto con un amiguito, literal a 20 pasos de nosotros, en la orillita del mar. El agua no les llegaba ni siquiera a la cintura”, narró.

“Y en eso empezaron unos gritos horribles de Patito, lo escuchó Santi, su hermano. Lo sacó del agua inmediatamente. Él gritaba muchísimo diciendo que algo lo había picado”, agregó.

Cuando Santiago sacó a Pato, como lo llaman cariñosamente, del agua, lo vio con “toda la pierna llena de sangre”.

Tras revisarlo, Marichelo se percató de que su retoño tenía “una mordedura bastante grande”, por lo que lo llevaron de urgencia al hospital.

Ahí, un médico ortopedista “coció” la pierna del niño y, además, determinó qué fue lo que en realidad le sucedió.

“Mide todo y nos dice que fue una mordida de tiburón. No les quiero explicar lo que yo sentí en ese momento”, dijo Marichelo. “Yo sigo en shock”.

¿Cómo se está el sobrino de Anahí?

Al respecto de cómo se encuentra Patricio tras lo que le pasó, Marichelo, quien lo calificó de “muy valiente”, reveló que “está muy bien” y “cicatrizando maravillosamente”.

El médico del menor, en la Ciudad de México, ya lo atendió y determinó que “no había líquido” y tampoco “nada involucrado” a nivel muscular o de los nervios.

“Él tiene una actitud increíble y ya hasta bromas hace”, aseveró acerca de Pato, que cumplió 11 años el pasado mes de septiembre.

Al terminar su relato, ella igualmente subió a la red social una fotografía en la que se puede ver a Pato en una silla de ruedas, con ambos pies vendados hasta poco antes de las rodillas.